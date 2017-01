UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、大胆な日銀金融緩和やさえない米指標で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*20.50(+1*10.00) =2.9906% 前営業日終盤 101*10.50(+0*27.00) =3.0568% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*03.50(+0*14.50)=1.7660% 前営業日終盤 101*21.00(+0*13.50)=1.8158% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*08.25(+0*04.75) =0.6973% 前営業日終盤 100*03.50(+0*07.00) =0.7276% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.25( 0*00.00) =0.2303% 前営業日終盤 100*01.25(+0*00.75) =0.2303% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 30年債利回りは1月中旬以来の3%割れとなった。日銀が大胆な金融緩和を打ち出した ことで日本国債利回りが過去最低水準となるなか、利回り格差で有利なドル資産が買われ たほか、新規失業保険申請件数の悪化を受けて雇用情勢をめぐる期待が後退した。 週間の新規失業保険申請件数は2万8000件増の38万5000件で、昨年11月以 来4カ月ぶりの高水準となった。 IIIアソシエイツ(フロリダ州)の共同最高投資責任者(CIO)、ガース・フリー セン氏は、日銀の行動について「量的緩和の流れが定着し、世界各地に広がっていること の表れ」とした上で「このことはドル建て資産に有利な状況をもたらす」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは15/32高。利回りは1.763%と前日比5.3ベー シスポイント(bp)低下した。抵抗線は1.75%付近とみられている。 アナリストによると、今回の追加量的緩和に伴い、日銀のバランスシートは今年の対国 内総生産(GDP)比で15%拡大する見通し。これに対し、米連邦準備理事会 (FRB)の量的緩和第3弾(QE3)は今年の対GDP比で7%相当となっている。 アトランタ地区連銀のロックハート総裁とシカゴ地区連銀のエバンズ総裁は4日、日銀 の政策について、世界経済の一助になり得るとして、慎重ながらも支持する考えを表明。 両総裁とも、日銀の緩和強化により、日本経済が約20年間の低迷から脱却し復活するこ とを望むと述べた。 ただし、日銀の大胆な金融緩和が奏功するかどうかについては「かなり難しい状況」 (TD証券のリチャード・ギルフリー氏)といった懐疑的な声も聞かれる。 Tボンド先物6月限3USM3は1─02/32高の146─11/32。 Tノート先物6月限3TYM3は14/32高の132─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 16.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -9.75 (+0.75)