米金融・債券市場＝国債相場、予想下回る雇用統計受け続伸　10年債利回り年初来最低　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*30.50(+2*10.00) =2.8766% 前営業日終盤 102*20.50(+1*10.00) =2.9906% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*18.50(+0*15.00)=1.7145% 前営業日終盤 102*03.50(+0*14.50)=1.7660% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*09.25(+0*01.00) =0.6908% 前営業日終盤 100*08.25(+0*04.75) =0.6973% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.25( 0*00.00) =0.2302% 前営業日終盤 100*01.25( 0*00.00) =0.2303% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が続伸。 10年債利回りは年初来で最低となった。雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回ったこ とを受け、国債に買いが入った。 3月の非農業部門雇用者数は前月比8万8000人増と、過去9カ月間で最低の伸びと なり、市場予想の20万人増に届かなかった。失業率は7.6%と、前月の7.7%から 改善、2008年12月以来の低水準となったものの、労働参加率の低下が改善の大きな 要因となった。 フィデリティ・インベストメンツ(ニューハンプシャー州)のポートフォリオ・マネジ ャー、ビル・アービング氏は「雇用統計を受け債券を買う動きが強まった」と話した。 指標10年債US10YT=RRは17/32高。利回りは1.708%と前日の1.76% から低下した。 今回の雇用統計は「米連邦準備理事会(FRB)による証券買い入れ縮小の時期を遅ら せる可能性がある」(ウエルズファーゴ・ファンズ・マネジメントのブライアン・ジェイ コブセン氏)ともみられている。 30年債US30YT=RRは大幅に値上がりし2─13/32高。利回りは2.873%と 前日の2.99%から低下した。 米財務省は来週9日に320億ドルの3年債、10日に210億ドルの10年債(リオ ープン=銘柄統合)、11日に130億ドルの30年債(リオープン)入札を実施する。 Tボンド先物6月限3USM3は1─21/32高の148─00/32。 Tノート先物6月限3TYM3は10/32高の133─05/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -8.50 (+1.25)