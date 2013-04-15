〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.055％、6カ月物は0.090％＝財務省

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［ワシントン １５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.055％ 平均落札金利 0.050％ 最低落札金利 0.040％ 利付き債券相当利回り 0.056％ 落札価格 99.986097 最高利回り落札比率 90.76％ カバー（応札倍率） 4.40倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,746,800 応札総額 154,168,426,800 競争入札 34,351,897,000 非競争入札 541,849,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年4月18日 償還日 2013年7月18日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.090％ 平均落札金利 0.080％ 最低落札金利 0.060％ 利付き債券相当利回り 0.091％ 落札価格 99.954500 最高利回り落札比率 22.79％ カバー（応札倍率） 4.85倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,791,800 応札総額 145,547,444,800 競争入札 28,969,412,000 非競争入札 431,379,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 4月18日 償還日 2013年10月17日
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