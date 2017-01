米金融・債券市場＝続伸、米中の弱い指標やボストンでの爆発受け逃避買い　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2020GMT) 105*01.00(+0*29.50) =2.8726% 前営業日終盤 104*03.50(+1*19.00) =2.9177% 10年債US10YT=RR (2020GMT) 102*25.00(+0*08.50)=1.6917% 前営業日終盤 102*16.50(+0*20.50)=1.7208% 5年債US5YT=RR (2020GMT) 100*10.75(+0*01.25) =0.6810% 前営業日終盤 100*09.50(+0*06.00) =0.6890% 2年債US2YT=RR (2020GMT) 100*01.75(+0*00.50) =0.2220% 前営業日終盤 100*01.25(+0*00.25) =0.2300% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では国債価格が続伸。 米中経済指標が失望を誘う内容となったことに加え、米マサチューセッツ州ボストンで爆 発が発生し米国債への逃避買いが膨らんだ。 ボストンマラソンのゴール付近で2回爆発が発生し少なくとも2人が死亡、23人が負 傷したとの報道を受け、国債価格は上値を伸ばした。30年債は1ポイント超上昇した。 指標10年債US10YT=RRは9/32高。利回りが1.692%。前営業日終盤は 1.721%だった。 30年債US30YT=RRは31/32高。利回りは2.871%。前営業日終盤の 2.918%から低下した。 中国国家統計局が15日発表した第1・四半期の国内総生産(GDP)伸び率は前年比 7.7%と第4・四半期の7.9%から鈍化し、市場予想の同8.0%を下回った。 また4月のニーューヨーク州製造業業況指数は3.05と前月から低下し、市場予想を 下回った。新規受注の悪化が響いた。 米株価の主要3指数が揃って下落したことも国債を支援した。 Tボンド先物6月限3USM3は13/32高の147─30/32。 Tノート先物6月限3TYM3は02/32高の133─1.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -7.00 (-0.50)