UPDATE1: 米金融・債券市場＝反落、金・株価反発し米国債への逃避買い鈍る　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*10.00(‐0*26.00) =2.9077% 前営業日終盤 105*04.00(+1*00.50) =2.8681% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*16.00(‐0*10.00)=1.7224% 前営業日終盤 102*26.00(+0*09.50)=1.6883% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*07.50(‐0*03.50) =0.7018% 前営業日終盤 100*11.00(+0*01.50) =0.6793% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.25(‐0*00.50) =0.2299% 前営業日終盤 100*01.75(+0*00.50) =0.2220% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では国債価格が反落。 株価が反発し米国債への逃避買いが鈍った。ただ、投資家が連邦準備理事会(FRB)の 緩和策がどの程度継続されるのか見極めようとするなか、利回りは低水準にとどまった。 前日急落していた金相場も回復した。 指標10年債は前日の上昇分をほとんど帳消しにし、利回りはほぼ前週末時点の水準に 戻った。 この日発表された3月の米消費者物価指数(CPI)統計は、総合指数が4カ月ぶりの マイナスとなり、FRBが年内も緩和策を維持するとの市場の見方を裏付ける内容だった。 指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りが1.721%。前日終盤時点では 1.688%だった。 30年債US30YT=RRは27/32安。利回りは2.908%。前日終盤の2.868 %から上昇した。一時1ポイント下落する場面があった。 アクション・エコノミクスのグローバル・フィクスト・インカム分析部門マネジング・ ディレクター、キム・ルパート氏は、前日の動きの巻き戻しが見られると指摘し「ただ、 利回りは下限付近にとどまっている。10年債利回りは1.70%をわずかに上回る水準 にある」と語った。 投資家は、FRBが債券買い入れを縮小あるいは停止する時期を見極めようとしている。 この日は複数の連邦準備理事会(FRB)当局者が発言したが、投資家は明確な手掛か りを得られなかった。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁は講演で、今年の米経済成長率は2─2.5%の「緩 慢な」伸びとなり、失業率も小幅な低下にとどまるとの見通しを示した。さえない内容と なった3月の米雇用統計を受けて景気動向をめぐり一段と慎重になったとし、FRBによ る資産買い入れの必要性が鮮明になったとの見解を示した。 一方、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、2013年は2.5%程度の控えめな成長と なるが、2014年は著しい改善が期待できるとの見方を示した。 Tボンド先物6月限3USM3は10/32安の147─20/32。 Tノート先物6月限3TYM3は03/32安の132─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -7.25 (+0.25)