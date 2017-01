米金融・債券市場＝上昇、株価下落受け安全買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1956GMT) 104*26.00(+0*16.00) =2.8832% 前営業日終盤 104*10.00(‐0*26.00) =2.9077% 10年債US10YT=RR (1956GMT) 102*22.50(+0*06.50)=1.7001% 前営業日終盤 102*16.00(‐0*10.00)=1.7224% 5年債US5YT=RR (1956GMT) 100*08.25(+0*00.75) =0.6969% 前営業日終盤 100*07.50(‐0*03.50) =0.7018% 2年債US2YT=RR (1956GMT) 100*01.25( 0*00.00) =0.2299% 前営業日終盤 100*01.25(‐0*00.50) =0.2299% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では、米株価の下落 を受け安全資産としての国債の需要が高まり、国債価格が上昇した。 この日は、欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのバイトマン独連銀総裁が、経済指 標に正当化されればECBは追加利下げを行う可能性があるとの見解を表明。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、「バイトマン総裁 発言で買いが触発され、直ちにそれが相場を方向付けることになった」と述べた。 バイトマン総裁は米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙のインタビューで、 欧州の景気回復には最大10年かかる可能性があるとの見解も示した。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは6/32高。利回りは1.704%と、前 日終盤の1.73%から低下した。 30年債US30YT=RRは15/32高。利回りは2.886%と、2.91%から低下 した。 Tボンド先物6月限3USM3は11/32高の147─31/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3.5/32高の133─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.00 (-0.75)