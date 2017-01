UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、株安受け安全買い

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*28.00(+0*18.00) =2.8802% 前営業日終盤 104*10.00(‐0*26.00) =2.9077% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*23.00(+0*07.00)=1.6984% 前営業日終盤 102*16.00(‐0*10.00)=1.7224% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*08.25(+0*00.75) =0.6969% 前営業日終盤 100*07.50(‐0*03.50) =0.7018% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.25( 0*00.00) =0.2299% 前営業日終盤 100*01.25(‐0*00.50) =0.2299% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では、米株価下落を 受け安全資産としての国債の需要が高まり、国債価格が上昇した。 株式市場では、ナスダック総合.IXICとS&P総合500種.SPXが1%を超えて下 落。商品(コモディティ)価格も下落し、北海ブレント先物LCOc1は前年7月以来初め て1バレル=98ドルを割り込んだ。 この日は、欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのバイトマン独連銀総裁が米ウォー ルストリート・ジャーナル(WSJ)紙のインタビューで、経済指標に正当化されればE CBは追加利下げを行う可能性があると発言。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、「バイトマン総裁 発言で買いが触発され、直ちにそれが相場を方向付けることになった」と述べた。 バイトマン総裁は、欧州の景気回復には最大10年かかる可能性があるとの見解も示し た。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは8/32高。利回りは1.697%と、前 日終盤の1.73%から低下した。 30年債US30YT=RRは19/32高。利回りは2.879%と、2.91%から低下 した。 この日は、米セントルイス地区連銀のブラード総裁が、インフレ率が継続的に低下した 場合、連邦準備理事会(FRB)が掲げる2%のインフレ目標を守るために、FRRBの 資産買い入れ買い入れペースの加速を支持すると発言。債券相場の支援要因となった。 米国の物価上昇率は、過去5カ月間のうち4カ月はFRBが目標とする2%を下回って 推移している。 FRBは17日発表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で、米経済が2月下旬か ら4月上旬にかけて「緩やかなペースで」(at a moderate pace)成長したとの見解を表 明。 物価については、「価格上昇が報告されている住宅と住宅用建築資材を除き、すべての 地区にわたり物価圧力は引き続き概ね抑制されている」とした。 Tボンド先物6月限3USM3は11/32高の147─31/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3.5/32高の133─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (-1.50)