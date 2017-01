UPDATE1: 米金融・債券市場＝続伸、弱い米経済指標で逃避買い　　　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*07.50(+0*11.50) =2.8627% 前営業日終盤 104*28.00(+0*18.00) =2.8802% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*26.50(+0*03.50)=1.6864% 前営業日終盤 102*23.00(+0*07.00)=1.6984% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*08.50(+0*00.25) =0.6953% 前営業日終盤 100*08.25(+0*00.75) =0.6969% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.25( 0*00.00) =0.2299% 前営業日終盤 100*01.25( 0*00.00) =0.2299% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では米国債価格が続 伸。この日発表された米経済指標が弱く、景気回復の道のりの長さが示唆されたことから 国債への逃避買いが強まった。 4月のフィラデルフィア業況指数が予想外に低下したほか、3月のコンファレンス・ボ ード (CB)景気先行指数も7カ月ぶりに低下した。また、新規失業保険申請件数が小 幅ながら増加した。 指標10年債US10YT=RRは4/32高。利回りは1.686%。 30年債US30YT=RRは12/32高。利回りは2.863%。前日終盤は2.878 %だった。 USバンク・ウェルス・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン・ヘックマン 氏は「歳出の自動削減の影響が一部表れ始めている。今月はさらに出てくる可能性がある」 と述べた。 連邦準備理事会(FRB)の買い切りオペも支援材料だった。FRBは2020年5月 15日から2023年2月15日までに償還を迎える国債を33億7800万ドル買い入 れた。 カルバート・インベストメンツのポーロフォリオ・マネジャー、マット・ダッチ氏は 10年債利回りについて、1.69%近辺で推移していると指摘。投資家は、現在の利回 り水準で米国債を長期間保有することにはやや抵抗があるが、10年債利回りは1.70 %を下回って取引を終える日が続けばさらに低下する可能性があると語った。 アナリストによると、この日実施された180億ドルの5年物インフレ指数連動債(T IPS)入札は全般的にさえない結果だった。一部投資家が割高感から買いを手控えたと いう。 バークレイズの米国債トレーディング部門責任者、クリス・マックレイノルズ氏は、T IPS入札について、5年債は特に割高感があると指摘。また、弱い経済指標や最近の商 品相場下落で、市場関係者のインフレ懸念は確実に弱まったとの見方を示した。 Tボンド先物6月限3USM3は15/32高の148─14/32。 Tノート先物6月限3TYM3は2.5/32高の133─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (-0.50)