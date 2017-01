米金融・債券市場＝反落、低利回りで株式に資金移す動き　　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*26.00(‐0*13.50) =2.8832% 前営業日終盤 105*07.50(+0*11.50) =2.8627% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*21.00(‐0*05.50)=1.7049% 前営業日終盤 102*26.50(+0*03.50)=1.6864% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*06.75(‐0*01.75) =0.7065% 前営業日終盤 100*08.50(+0*00.25) =0.6953% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.00(‐0*00.25) =0.2338% 前営業日終盤 100*01.25( 0*00.00) =0.2299% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では米国債が反落。 2日続伸し利回りが4カ月ぶり低水準付近まで低下したことから、前日下落していた株式 に資金を振り向ける動きが広がった。 麻生太郎財務相が、20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議で、日銀の導 入した新たな金融緩和策は円相場の押し下げを狙ったものではなくデフレ脱却が目的であ るとする日本の主張が各国の理解を得たとの認識を示したこともリスク資産を後押しした。 指標10年債US10YT=RRは6/32安、利回りが1.707%。前日終盤時点の 1.686%から上昇した。 30年債US30YT=RRは12/32安。利回りが2.883%。前日終盤は 2.8630%だった。 連邦準備理事会(FRB)の買い切りオペが相場を支えた。この日FRBは、2036年 2月15日から43年2月15日までに償還を迎える国債14億8400万ドルを買い 入れた。 利回りはおおむね最近のレンジ内にとどまった。アナリストの間では、向こう数四半期 に成長見通しが明確になるまで米国債はレンジ内取引が続くとの見方が出ている。向こう 数四半期は世界経済の見通しのほか、株式動向や企業決算が材料視されるとみられる。 固定利付債とインフレ指数連動債(TIPS)の利回り差であるブレーク・イーブン・ インフレ率(BEI)が上昇。米5年債と5年物TIPSの利回り格差は5.85bp拡 大し2.01%ポイントに、10年債と10年物TIPSも4.40bp拡大し、 2.31%ポイントとなった。 この日は、容疑者捜索が続くボストン爆破事件の展開に市場関係者の目が向けられた。 米財務省は来週23―25日に総額990億ドルの2・5・7年債入札を実施する。 Tボンド先物6月限3USM3は10/32安の148─04/32。 Tノート先物6月限3TYM3は4.5/32安の133。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (+0.75)