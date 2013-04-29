UPDATE1: 3月の米個人消費は予想上回る、ＰＣＥ価格指数は11月以来のマイナス

［ワシントン ２９日 ロイター］ 米商務省が発表した３月の個人消費支出は前月比 ０．２％増と、２月の同０．７％増から伸びが落ちたものの、市場予想（変わらず）を上 回る結果となった。 インフレ調整後の支出は０．３％増で２月と同じ伸びだった。 個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、総合が前月比マイナス０．１％と昨年１１月以来 の低下。コアベースも同横ばいとなった。前年比では総合が１．０％上昇と、２００９年 １０月以来の低い伸びにとどまり、コアベースも１．１％上昇と、２０１１年３月以来の 低水準となった。 物価圧力が見られないことから、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）には金融緩和を継続する 余地があると見られる。 ＣＩＢＣワールド・マーケッツ（トロント）のエコノミスト、アンドリュー・グラム氏 は「消費者動向を見ると、第２・四半期にかけて予想以上に勢いがある」とする一方、月 次では今後も緩やかな伸びが予想されると述べた。 個人所得は前月比０．２％増と、前月の同１．１％増から鈍化。市場予想は０．４％増 だった。インフレ・税調整後の可処分所得も０．３％増と、前月の０．７％増から鈍化し た。個人貯蓄率は２．７％と変わらずだった。 ＊統計の詳細は以下の通り。 （前月比％、ドル＝現在価値） 3月 2月 1月 12月 個人所得 0.2 1.1 -3.6 2.6 賃金・給与 0.2 0.7 -0.6 0.7 可処分所得 0.2 1.1 -4.0 2.7 個人消費支出 0.2 0.7 0.3 0.2 耐久財 -0.2 0.2 0.1 1.0 非耐久財 -1.1 1.6 -0.2 -0.2 サービス 0.7 0.5 0.4 0.2 個人貯蓄率（％） 2.7 2.7 2.3 6.5 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） 個人消費 0.3 0.3 0.2 0.2 耐久財 unch 0.3 0.1 1.2 非耐久財 -0.4 0.2 0.1 0.1 サービス 0.6 0.4 0.3 unch 可処分所得 0.3 0.7 -4.0 2.7 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出） ＰＣＥ価格指数 -0.1 0.4 0.1 unch -0.1318 0.3951 0.0516 0.0017 コアＰＣＥ価格指数 unch 0.1 0.2 unch 0.0323 0.0664 0.1829 0.0455 市場ベースＰＣＥ価格指数 -0.1 0.5 0.1 unch 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 0.1 0.1 0.2 unch （前年比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） ＰＣＥ価格指数 1.0 1.3 1.3 1.5 コアＰＣＥ価格指数 1.1 1.3 1.4 1.4 市場ベースＰＣＥ価格指数 1.1 1.5 1.3 1.5 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 1.3 1.4 1.4 1.4 エコノミスト予想（ロイター調査、前月比） 個人所得 +0.4 pct 個人消費支出 0.0 pct コアＰＣＥ +0.1 pct