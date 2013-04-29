〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.050％、6カ月物は0.080％＝財務省

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［ワシントン ２９日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.040％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.987361 最高利回り落札比率 31.11％ カバー（応札倍率） 4.86倍 （単位：ドル） 落札総額 29,000,458,800 応札総額 141,037,916,300 競争入札 27,856,842,500 非競争入札 417,116,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年5月02日 償還日 2013年8月01日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.080％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.081％ 落札価格 99.959556 最高利回り落札比率 2.28％ カバー（応札倍率） 5.43倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,819,900 応札総額 130,240,985,900 競争入札 22,867,084,000 非競争入札 330,735,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 5月02日 償還日 2013年10月31日
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