UPDATE2: 米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、米ＦＯＭＣなど重要イベント控え

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*31.50(‐0*08.50) =2.8747% 前営業日終盤 105*08.00(+0*28.00) =2.8618% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 103*00.00(‐0*00.50)=1.6667% 前営業日終盤 103*00.50(+0*13.00)=1.6651% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*24.00(+0*01.00) =0.6759% 前営業日終盤 99*23.00(+0*04.50) =0.6823% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.50(+0*00.25) =0.2112% 前営業日終盤 99*26.25(+0*01.00) =0.2151% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場では、週後半に一連 の重要なイベントを控え、国債は薄商いのなかほぼ横ばいで推移した。 今週は5月1日に米連邦公開市場委員会(FOMC)、2日に欧州中央銀行(ECB) 理事会、3日に4月の米雇用統計発表が予定されている。 このところの米経済指標から成長ペースの鈍化が示されていることから、FRBは今回 のFOMCでハト派的な傾向を強めるとの見方が出ている。 グッゲンハイム・パートナーズの国債マネジング・ディレクター、ジェイソン・ローガ ン氏は、「一連のイベントが始まる1日まで様子見姿勢が強くなっているようだ」と述べ た。 ユーロ圏経済が弱含むなか、ECBは2日の理事会で主要政策金利であるリファイナン ス金利を25bp引き下げ0.50%とするとの観測が高まっている。 またロイター調査によると、4月の米雇用統計では非農業部門雇用者が前月比14万 5000人増加したと予想されている。 米国の第1・四半期の成長率が予想を下回ったことを受け、米国債利回りはこのところ 低水準で推移。この日に発表された3月の米個人所得・消費支出統計では、インフレが抑 制されていることが示された。 レイモンド・ジェームズのシニア・マネジング・ディレクター、ケビン・ギッディス氏 は、「米FRBは前回のFOMC時点から見方を変えた可能性がある」と指摘。「FRB は国債買い入れを終了させるべきとの主張は最近はあまり聞かなくなった」と述べた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RR価格はほぼ横ばい。利回りは1.67%と、 12月以来の低水準近辺で推移している。 財務省は1日に四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の詳細を公表する。 税収増を反映し財務省はこのところ国債発行額を引き下げているため、今回の四半期定例 入札でも発行予定額が減少するか、注目されている。 財務省はこの日、30日に300億ドルの4週間物財務省短期証券(Tビル)入札を実 施すると発表。発行額は前週より100億ドル少なく、予想も50億ドル下回った。 前週発表された今週の3カ月、6カ月、12カ月物Tビル入札の規模も90億ドル少な い。発行額の減少を受け短期債利回りが低下しており、供給減が続けば需要が一段と増す との見方が出ている。 米FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、国債買い切りオペを通して、2036年か ら2042年までに償還を迎える国債15億2000万ドルを買い入れた。 30日には2017年に償還を迎える国債42億5000万─52億5000万ドルを 買い入れる予定。 Tボンド先物6月限3USM3は9/32安の148─19/32。 Tノート先物6月限3TYM3は0.5/32高の133─14.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -7.50 (-0.75)