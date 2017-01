UPDATE2: 米金融・債券市場＝小動き、米四半期定例入札・ＦＯＭＣなど控え

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*28.00(‐0*03.50) =2.8800% 前営業日終盤 104*31.50(‐0*08.50) =2.8747% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*30.00(‐0*02.00)=1.6734% 前営業日終盤 103*00.00(‐0*00.50)=1.6667% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*23.75(‐0*00.25) =0.6776% 前営業日終盤 99*24.00(+0*01.00) =0.6759% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.50( 0*00.00) =0.2113% 前営業日終盤 99*26.50(+0*00.25) =0.2112% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場は、翌日に米財務省 の四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の詳細公表などを控え、小動きと なった。 税収増を反映し、財務省はこのところ短期証券(Tビル)発行額を引き下げているため、 今回の四半期定例入札でも発行予定額が減少するか、注目を集めている。 米政府は、連邦債務上限の適用を5月18日まで一時的に凍結しているが、この一時措 置の期限切れまでにキャッシュ・バランスを約1000億ドル引き下げる必要がある。 また、今回の四半期定例入札の詳細公表に併せ、財務省は初となる変動利付き債(FR N)発行計画を発表する可能性もある。 クレディ・スイスの金利ストラテジスト、イラ・ジャージー氏は、「財務省は変動利付 き債の発行を発表すると予想している」と述べた。 この日発表の米経済指標では、シカゴ地区購買部協会がまとめた4月の景気指数が 49.0となり、2009年9月以来の水準に低下。 雇用指数が大きく下げたことが響 いた。 債券市場の供給減とあいまって、指標10年債US10YT=RR利回りは一時4カ月ぶり低 水準となる1.638%まで低下。 ただその後、米アップル( AAPL.O )の総額170億ドルの起債に備える動きが見られ、終 盤の取引ではほぼ横ばいの1.675%に戻した。 アップルの社債発行額は、非金融企業の1回の起債額として過去最大。米東部時間30 日正午までに500億ドルを超える応募があった。 今週は、この日から2日間の日程で始まった米連邦公開市場委員会(FOMC)や、5 月2日の欧州中央銀行(ECB)理事会、3日の4月の米雇用統計発表など、重要なイベ ントが目白押しとなっている。 米国ではこのところ成長鈍化の兆候が出ていることから、今回のFOMC声明はこれま でよりもハト派的な色彩が強まるとの見方も出ている。 またECBは、ユーロ圏経済が一段と弱含むなか、主要政策金利であるリファイナンス 金利を25ベーシスポイント(bp)引き下げ0.50%とするとの観測が高まっている。 4月の米雇用統計では、非農業部門雇用者が前月比14万5000人増加したと予想さ れている。 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日の国債買い切りオペで、2017年に償還を迎 える国債51億2900万ドルを買い入れた。 Tボンド先物6月限3USM3は5/32安の148─14/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3/32安の133─11.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 17.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -7.00 (unch)