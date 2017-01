再送：米ＦＯＭＣこうみる：声明内容はほとんど変わらず＝ミラータバク

*見出しの余分な文字を削除して再送しました。

<ミラータバクの首席経済ストラテジスト、アンドリュー・ウィルキンソン氏>

声明内容はほとんど変わっていない。経済は引き続き緩やかなペースで拡大しているとの認識が示された。米国と世界経済が少なくとも軟化したことを示す最近の指標への言及はないが、「財政政策が経済成長を制限している(fiscal policy is restraining economic growth)」とあり、前回(声明の「財政政策の制約が幾分強まった:fiscal policy has become somewhat more restrictive」)からはやや強まっている。

経済に下向きリスクがあるとの認識は今回の声明にも見受けられるが、資産買い入れの規模については、連邦準備理事会(FRB)は今後の経済指標の内容に応じて増減どちらの方向にも変更する可能性があることを示唆している。

