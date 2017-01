再送：UPDATE2: 米金融・債券市場＝国債利回り下げ幅縮小、米ＦＯＭＣ声明受け

*2段落目の脱字を補って再送しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*30.00(+1*02.00) =2.8286% 前営業日終盤 104*28.00(‐0*03.50) =2.8800% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 103*10.00(+0*12.00)=1.6324% 前営業日終盤 102*30.00(‐0*02.00)=1.6734% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*27.50(+0*03.75) =0.6537% 前営業日終盤 99*23.75(‐0*00.25) =0.6776% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*27.00(+0*00.50) =0.2035% 前営業日終盤 99*26.50( 0*00.00) =0.2113% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では、米連邦準備理事会 (FRB)が月額850億ドルの資産買い入れ継続を発表したことを受け、一時4カ月ぶ りの水準に低下していた国債利回りが下げ幅を縮小した。 FRBはこの日に発表した連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、最近の財政引き締 めが経済成長に及ぼすリスクに言及、失業率は依然として高過ぎるとの見方を示した。 ソシエテ・ジェネラルの国債トレーダー、グレッグ・ファラネッロ氏は、「声明に特に 目新しいものは見当たらなかった」とし、「資産買い入れ規模を縮小させる用意も拡大さ せる用意もあるとの姿勢が示されたことは、FRBが現時点で経済情勢に敏感になってい ることを示している」と述べた。 バークレイズの米国債トレーディング部門責任者、クリス・マクレイノルズ氏は、「成 長が現在の水準にとどまる一方で、個人消費支出(PCE)価格指数がさらに落ち込めば 追加量的緩和(QE)が実施される可能性もある」との見方を示した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは11/32高、利回りは1.637%。30 年債US30YT=RRは26/32高、利回りは2.839%。 FOMC声明発表前は、10年債利回りは1.614%、30年債利回りは2.81% と、共に前年12月以来の水準に低下していた。 次の市場の焦点は3日発表の4月の米雇用統計。ロイター調査によると、非農業部門雇 用者が前月比14万5000人増加したと予想されている。 1日発表の経済指標では、4月のADP全米雇用報告で民間部門雇用者数が11万 9000人増となり、予想の15万人増を下回った。 また、米供給管理協会(ISM)の4月の製造業景気指数は50.7となり、前月の 51.3から低下し、市場予想の50.9を下回った。なかでも雇用指数は50.2と、 54.2から低下し、3日発表の雇用統計に影を落とす格好となった。 財務省はこの日、来週実施する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)で 総額720億ドルの3年・10年・30年債を発行すると発表。今回は発行額を維持する ものの、財政赤字の縮小が続けば将来的に発行額を減らす可能性があるとした。 また、発行を計画している変動利付き債(FRN)については、今年第4・四半期か来 年第1・四半期に初回の入札を行う見通しで、金利は毎週実施している3カ月物Tビル入 札の最高落札金利を基に設定されると説明。今後数カ月中に最終的な規定を発表する考え を示した。 Tボンド先物6月限3USM3は24/32高の149─4/32。 Tノート先物6月限3TYM3は8/32高の133─19.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -6.00 (+1.00)