UPDATE1: 米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、米雇用統計控え

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 106*04.00(+0*06.00) =2.8196% 前営業日終盤 105*30.00(+1*02.00) =2.8286% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 103*12.50(+0*02.50)=1.6238% 前営業日終盤 103*10.00(+0*12.00)=1.6324% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*28.75(+0*01.25) =0.6457% 前営業日終盤 99*27.50(+0*03.75) =0.6537% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*27.25(+0*00.25) =0.1997% 前営業日終盤 99*27.00(+0*00.50) =0.2035% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では、4月の雇用統計発 表を翌日に控え、国債価格がほぼ横ばいとなり、利回りは約4カ月ぶりの低水準近辺にと どまった。 米連邦準備理事会(FRB)は1日までの2日間実施した連邦公開市場委員会(FOM C)で、月額850億ドルの資産買い入れ継続を決定。ただ景気動向に応じ買い入れ規模 を拡大もしくは縮小させる用意があるとした。 ブラウン・アドバイザリーの債券ポートフォリオマネジャー、トム・グラフ氏は、「F RBが第3、もしくは第4・四半期に買い入れ規模を縮小させる可能性は、現在は非常に 低くなっている」とし、むしろ「買い入れ規模を拡大させる確率は50%程度まで上昇し た」と述べた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RR利回りは1.62%。同利回りは1週間前は 1.70%を超える水準にあった。3月には2.09%の高水準をつけている。 米財務省が国債発行を縮小させるとの観測も米国債の需要が高まる要因となっている。 財務省は前日、来週実施する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)で総額 720億ドルの3年・10年・30年債を発行すると発表。今回は発行額を維持するもの の、財政赤字の縮小が続けば将来的に発行額を減らす可能性があるとした。 また、日銀を含む外国中銀が米国債を追加的に買い入れるとの観測も、相場押し上げ要 因となっている。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は、「FRBが非常にハト派 的になると観測、日本やその他のアジア(中銀)による買い入れ、米財務省による国債発 行額の縮小をめぐる憶測など、数々の要因が重なり、国債利回りは現在の水準になった」 と述べた。 3日発表の4月の雇用統計では、非農業部門雇用者が前月比14万5000人増加した と予想されている。 BNPパリバのコーリ氏は、結果が予想を大きく下回らない限り、10年債利回りは 1.60%を下回ることはないと予想。10年債利回りがこの水準を下回れば「危機が間 近に迫っている」とされる領域に入ることになるとしている。 Tボンド先物6月限3USM3は2/32高の149─6/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1/32高の133─20.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -6.25 (-0.50)