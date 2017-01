米金融・債券市場＝国債利回り大幅上昇、予想上回る雇用統計受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 103*11.00(‐2*25.00) =2.9552% 前営業日終盤 106*04.00(+0*06.00) =2.8196% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*10.50(‐1*02.00)=1.7399% 前営業日終盤 103*12.50(+0*02.50)=1.6238% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*16.00(‐0*12.75) =0.7273% 前営業日終盤 99*28.75(+0*01.25) =0.6457% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.00(‐0*01.25) =0.2198% 前営業日終盤 99*27.25(+0*00.25) =0.1997% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では、朝方発表された4 月の雇用統計が予想を上回ったことで、米経済は予想されたほど減速していないとの見方 が膨らみ、国債が売られ利回りが大幅に上昇した。 4月の雇用統計では、非農業部門雇用者が前月比16万5000人増となり、エコノミ スト予想の14万5000人増を上回った。失業率も7.5%と、2008年12月以来 の水準に低下した。 今回の雇用統計で米景気回復の力強さを見直す動きが見られたことで、10年債 US10YT=RR利回りは終盤の取引で1.75%と、前日の1.62%から上昇。1日の上 昇幅としては、米連邦準備理事会(FRB)が月額400億ドルのモーゲージ担保証券 (MBS)買い入れ実施を発表した9月14日以来の大きさとなった。 ペイデン・アンド・リゲルのシニアエコノミスト、ジェフェリー・クリーブランド氏は 「このところ低調な経済指標の発表が続いていたことに加え、FRBが資産買い入れ規模 を拡大させるとの観測も出ていたことから、この日の雇用統計は軟調になるとの予想が大 勢だった」と指摘。 ノバスコシア銀行(ニューヨーク)の米国債トレーディング部門責任者のチャールズ・ コミスキー氏は、「予想外の結果を受け、(国債に対する)明らかな売りが見られた」と 述べた。 国債利回りが上昇したことで、来週の国債入札は順調にこなされるとの観測が高まって いる。 財務省は7日に320億ドルの3年債、8日に240億ドルの10年債、9日に160 億ドルの30年債の入札を実施する。 Tボンド先物6月限3USM3は2─4/32安の147─2/32。 Tノート先物6月限3TYM3は25/32安の132─27.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (-0.25)