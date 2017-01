米金融・債券市場＝国債価格下落、3年債入札はほぼ予想通り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2000GMT) 102*16.00(‐0*11.00) =2.9973% 前営業日終盤 102*27.00(‐0*16.00) =2.9801% 10年債US10YT=RR (2000GMT) 101*30.50(‐0*05.00)=1.7813% 前営業日終盤 102*03.50(‐0*07.00)=1.7640% 5年債US5YT=RR (2000GMT) 99*12.75(‐0*01.50) =0.7483% 前営業日終盤 99*14.25(‐0*01.75) =0.7386% 2年債US2YT=RR (2000GMT) 99*25.75(‐0*00.50) =0.2240% 前営業日終盤 99*26.25(+0*00.25) =0.2160% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。 四半期定例入札の第1弾となる3年債入札320億ドルは、最高落札利回りが0.354 %とほぼ予想通りの結果となった。 Tボンド先物6月限3USM3は8/32安の146─08/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1.50/32安の132─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (-0.25)