米金融・債券市場＝国債価格下落、3年債入札はほぼ予想通り

Markets |
（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2000GMT） 102*16.00（‐0*11.00) =2.9973% 前営業日終盤 102*27.00（‐0*16.00) =2.9801% １０年債US10YT=RR （2000GMT） 101*30.50（‐0*05.00）=1.7813% 前営業日終盤 102*03.50（‐0*07.00）=1.7640% ５年債US5YT=RR （2000GMT） 99*12.75（‐0*01.50) =0.7483% 前営業日終盤 99*14.25（‐0*01.75) =0.7386% ２年債US2YT=RR （2000GMT) 99*25.75（‐0*00.50) =0.2240% 前営業日終盤 99*26.25（＋0*00.25) =0.2160% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ７日 ロイター］ ７日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。 四半期定例入札の第１弾となる３年債入札３２０億ドルは、最高落札利回りが０．３５４ ％とほぼ予想通りの結果となった。 Ｔボンド先物６月限3USM3は８／３２安の１４６─０８／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM3は１．５０／３２安の１３２─２０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (-0.25)
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文