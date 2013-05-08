再送：米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、最近の利回り上昇で買い

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＊本文中の表記を修正して再送しました。 （カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2105GMT） 102*22.50（＋0*06.50) =2.9871% 前営業日終盤 102*16.00（‐0*11.00) =2.9973% １０年債US10YT=RR （2105GMT） 102*02.50（＋0*03.50）=1.7674% 前営業日終盤 101*31.00（‐0*04.50）=1.7795% ５年債US5YT=RR （2105GMT） 99*13.50（＋0*00.75) =0.7436% 前営業日終盤 99*12.75（‐0*01.50) =0.7483% ２年債US2YT=RR （2105GMT) 99*25.75（ 0*00.00) =0.2241% 前営業日終盤 99*25.75（‐0*00.50) =0.2240% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ８日 ロイター］ ８日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。 最近の相場下落で利回りが取引レンジの上限に近づくなか、一定の買いが入ったという。 Ｔボンド先物６月限3USM3は１５／３２高の１４６─２３／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM3は５／３２高の１３２─２５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -6.00 (+0.75)
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