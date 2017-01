UPDATE1: 米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、最近の利回り上昇で買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*22.50(+0*06.50) =2.9871% 前営業日終盤 102*16.00(‐0*11.00) =2.9973% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*02.50(+0*03.50)=1.7674% 前営業日終盤 101*31.00(‐0*04.50)=1.7795% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*13.50(+0*00.75) =0.7436% 前営業日終盤 99*12.75(‐0*01.50) =0.7483% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.75( 0*00.00) =0.2241% 前営業日終盤 99*25.75(‐0*00.50) =0.2240% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。 最近の相場下落で利回りが取引レンジの上限に近づくなか、一定の買いが入ったという。 こうしたなか、四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の第2弾となる 10年債(240億ドル)入札は、目ぼしい内容に欠けたとみられている。翌9日には締 めくくりとなる30年債(160億ドル)入札が行われるが、WI(発行前)取引では利 回りUS30YTWI=TWEBが3.005%と予想されている。 中国やドイツの底堅い指標を受け、朝方は長期国債利回りが3週間ぶりの水準に上昇す る場面も見られたが、その後は利回り上昇や欧州当局者発言を受け国債を買う動きが復活 したという。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンド(ボルティモア)のポート フォリオ・マネジャー、ウィルマー・スタイス氏は「10年債利回りが短期的な取引レン ジである1.55─1.81%の上限に近づいた」ことで、相場は値を戻す動きになった と述べた。 10年債US10YT=RRは3/32高。利回りは1.771%に低下した。30年債 US30YT=RRは5/32高。利回りは2.99%に低下した。 米連邦準備理事会(FRB)による国債買い入れも利回り低下に寄与したという。FR Bはこの日の国債買い切りオペで36億5000万ドルの国債を買い入れた。 Tボンド先物6月限3USM3は15/32高の146─23/32。 Tノート先物6月限3TYM3は5/32高の132─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -6.00 (+0.75)