米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、堅調な雇用指標とリスク懸念が拮抗

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2037GMT) 102*18.50(‐0*04.00) =2.9934% 前営業日終盤 102*22.50(+0*06.50) =2.9871% 10年債US10YT=RR (2037GMT) 99*14.00( N/A )=1.8118% 前営業日終盤 102*02.50(+0*03.50)=1.7674% 5年債US5YT=RR (2037GMT) 99*12.75(‐0*00.75) =0.7485% 前営業日終盤 99*13.50(+0*00.75) =0.7436% 2年債US2YT=RR (2037GMT) 99*25.75( 0*00.00) =0.2243% 前営業日終盤 99*25.75( 0*00.00) =0.2241% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ横ば い。この日発表された米雇用関連指標が予想外に強い内容となった一方、株式などのリス ク資産に近く調整が入る可能性があるとの見方が広がった。 朝方は海外筋からの買いに支えられて上昇したが、米労働省が発表した新規失業保険週 間申請件数が予想外に減少し、約5年半ぶりの低水準となったことを受けて値を削った。 30年債入札は堅調な結果となり相場を支援した。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.814%。30年債US30YT=RRは6/32安、 利回りは2.996%と、前日終盤の2.987%から上昇している。 Tボンド先物6月限3USM3は7/32安の146─16/32。 Tノート先物6月限3TYM3は2/32安の132─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (-3.50) U.S. 30-year dollar swap spread -5.50 (+0.75)