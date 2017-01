UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅下落、堅調な雇用指標などで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*17.50(‐0*05.00) =2.9950% 前営業日終盤 102*22.50(+0*06.50) =2.9871% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*13.50( N/A )=1.8135% 前営業日終盤 102*02.50(+0*03.50)=1.7674% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*12.75(‐0*00.75) =0.7485% 前営業日終盤 99*13.50(+0*00.75) =0.7436% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.75( 0*00.00) =0.2243% 前営業日終盤 99*25.75( 0*00.00) =0.2241% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では国債価格が小幅下落。 外為市場で約4年ぶりにドルが100円を突破すると長期国債を中心に売りが広がり、終 盤にかけて下落した。 朝方は海外筋からの買いに支えられて上昇したが、米労働省が発表した新規失業保険週 間申請件数が予想外に減少し、成長加速への期待が高まったことを受けて値を削った。 4日までの週の新規失業保険申請件数は約5年半ぶりの低水準となり、前週末の堅調な 雇用統計とともに米労働市場に弾みがついている可能性を示唆する内容となった。 財務省が実施した30年債入札は堅調な結果となり、相場を支援した。最高落札利回り は2.980%と、市場で見込まれていた2.988%をやや下回った。野村の米金利戦 略チームは顧客向けノートで、利回りが予想を下回ったことや需要が良好だったことに言 及し、「底堅い」結果だったと指摘した。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.814%。30年債US30YT=RRは6/32安、 利回りは2.996%と前日終盤の2.987%から上昇した。 相場は終日不安定な展開となり、アナリストの間では、リスク資産に調整が入りやすく なっていることを踏まえれば、債券利回りは当分の間狭い範囲で推移する可能性があると の指摘が聞かれた。 米株式市場では前日まで過去最高値の更新が続き、調整局面入りを予想する見方が強ま った。こうした観測が安全資産としての米国債への需要を支える可能性があるとみられて いる。 米連邦準備理事会(FRB)が月額850億ドルの資産買い入れを縮小する時期をめぐ っても市場の関心は強い。 フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁はこの日、FRBの量的緩和(QE)策に よる雇用市場の支援効果に懐疑的な見方を示すとともに、資産買い入れのペースを緩める べきと主張した。 Tボンド先物6月限3USM3は7/32安の146─16/32。 Tノート先物6月限3TYM3は2/32安の132─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (-3.50) U.S. 30-year dollar swap spread -5.50 (+0.75)