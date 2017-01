米金融・債券市場＝国債価格下落、円安進行で売り優勢

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*22.50( N/A ) =3.0959% 前営業日終盤 102*17.50(‐0*05.00) =2.9950% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*20.50(‐0*25.00)=1.8999% 前営業日終盤 99*13.50( N/A )=1.8135% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*02.25(‐0*10.50) =0.8165% 前営業日終盤 99*12.75(‐0*00.75) =0.7485% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75(‐0*01.00) =0.2407% 前営業日終盤 99*25.75( 0*00.00) =0.2243% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 利回りは約1カ月半ぶりの水準に上昇した。為替市場で円安が進み1ドル100円を超 えて推移するなか、期間が長めの国債に売りが出た。 ED&F・マン・キャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の債券利回りセールズ部長、 トマス・ディガロマ氏は、日本国債への売りに伴い、米国債や独連邦債、英国債もつれ 安の展開になったと述べた。 国債利回りが節目を超えて上昇したことも一段の売りを誘ったほか、来週迎える大量の 社債発行も相場を下押ししたと見られている。 指標10年債US10YT=RRは24/32安、利回りは1.895%と前日の1.814 %から上昇。30年債US30YT=RR利回りは3.090%。 米債券運用会社パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIM CO)のビル・グロース共同最高投資責任者は10日、米国債に限らず、高利回り債を含 む「すべての債券」の強気相場は終えんを迎えたとの見解を示した。 グロース氏はロイターに対し、30年に及んだ債券の強気相場が4月29日に終わった 「予感がする」と語った。ただ、指標10年債のピーク時は多少ずれる可能性があると述 べた。同氏は4月、旗艦ファンド「トータル・リターン・ファンド」の米国債組み入れ比 率を、約1年ぶりの高水準となる39%に引き上げている。 Tボンド先物6月限3USM3は1─16/32安の145─00/32。 Tノート先物6月限3TYM3は20.50/32安の132─02.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -7.25 (-1.75)