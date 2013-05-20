〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.045％、6カ月物は0.085％＝財務省

Investing |
［ワシントン ２０日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.045％ 平均落札金利 0.035％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.046％ 落札価格 99.988625 最高利回り落札比率 50.35％ カバー（応札倍率） 4.54倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,030,400 応札総額 136,217,117,900 競争入札 29,413,027,400 非競争入札 487,003,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年5月23日 償還日 2013年8月22日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.085％ 平均落札金利 0.075％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.086％ 落札価格 99.957028 最高利回り落札比率 2.34％ カバー（応札倍率） 4.67倍 （単位：ドル） 落札総額 25,001,197,100 応札総額 116,681,835,100 競争入札 24,209,092,000 非競争入札 416,105,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 5月23日 償還日 2013年11月21日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文