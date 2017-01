訂正：米金融・債券市場＝小幅下落、ＦＲＢ債券買い入れの行方に注目

訂正:レート表の5年債前営業日終盤の前営業日比と利回りを訂正します。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2003GMT) 94*07.50(‐0*02.50) =3.1745% 前営業日終盤 94*10.00(‐1*12.50) =3.1703% 10年債US10YT=RR (2003GMT) 98*02.50(‐0*02.50)=1.9629% 前営業日終盤 98*05.00(‐0*21.50)=1.9541% 5年債US5YT=RR (2003GMT) 98*31.50(‐0*00.50) =0.8352% 前営業日終盤 99*00.00(‐0*07.00) =0.8318%(訂正) 2年債US2YT=RR (2003GMT) 99*24.75(+0*00.25) =0.2420% 前営業日終盤 99*24.50(‐0*00.75) =0.2458% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では国債価格が小幅 下落。米連邦準備理事会(FRB)が債券買い入れの縮小に踏み切るほど強い成長を示す 材料が出てくるか関心が高まるなか、指標10年債利回りは約2カ月ぶり高水準で推移し た。 ただ、過度の円高是正が進んできたことを指摘する甘利明経済再生担当相の19日の発 言を受けた円高・ドル安が海外筋による米国資産の買いを支え、米国債価格の下げは限定 的となった。 指標10年債US10YT=RRは3/32安。利回りは1.96%と、前週末17日終盤の 1.95%から上昇した。 米国債市場では今月、FRBが年内に債券買い入れの縮小に踏み切るかどうかをめぐる 観測を背景に利回りが上昇。市場ではバーナンキFRB議長が22日に行う議会証言で量 的緩和をめぐるFRBの見解について示唆を与えるかどうか注目が集まっており、今後数 日間の米国債相場は小幅なレンジで推移するとみられている。 Tボンド先物6月限3USM3は7/32安の143─24/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1.50/32安の131─26/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.50 (-0.25)