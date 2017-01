[21日 ロイター] ショッピングセンター国際評議会(ICSC)とゴールドマン・ サックスが発表した米チェーンストア売上高指数は以下のとおり。 (1977年=100、季節調整後、%) 日終了週 指数 前年比% 前週比% May 18 547.9 3.1 0.2 May 11 546.9 1.2 -2.0 May 4 558.0 2.4 -1.0 April 27 563.7 2.6 0.4