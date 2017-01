UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、ＦＲＢ当局者のハト派的発言などが支援

*レート表を更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*01.00(+0*26.00) =3.1317% 前営業日終盤 94*07.00(‐0*03.00) =3.1753% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*12.00(+0*10.00)=1.9298% 前営業日終盤 98*02.00(‐0*03.00)=1.9647% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*02.00(+0*02.75) =0.8190% 前営業日終盤 98*31.25(‐0*00.75) =0.8368% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.00(+0*00.25) =0.2380% 前営業日終盤 99*24.75(+0*00.25) =0.2420% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 このところの利回り上昇を受けて投資妙味が増したことや、米連邦公開市場委員会(FO MC)で投票権を持つ当局者2人が経済についてハト派的な見解を示し、連邦準備理事 会(FRB)による債券買い入れ縮小の観測が後退したことが相場を押し上げた。 指標10年債の利回りが節目の2%に迫る水準まで上昇すると、ファンド筋からの買い が広がった。住宅ローン担保証券(MBS)市場が序盤の下げから上昇に転じたことも米 国債相場を支えた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは9/32高、利回りは1.93%。10年債 利回りは5月1日時点では1.61%だった。 米セントルイス地区連銀のブラード総裁はフランクフルトで行った講演で、米景気回復 はこれまでのところ失望を誘う状態で、インフレが加速しない限り資産買い入れの縮小は 正当化できないとの見解を示した。 また、米ニューヨーク連銀のダドリー総裁は、FRBが緩和縮小の是非を判断する上で、 米経済が今後数カ月間に政府の歳出削減や増税による影響を乗り切ることができるかが鍵 になるとの見方を示した。 CIBCの米国債トレーディング部門責任者トム・トゥッチ氏は両総裁の発言について 「バーナンキFRB議長が22日の議会証言で緩和縮小を示唆する公算が小さいことを示 している」と分析した。 バーナンキ議長は米東部夏時間22日午前10時(日本時間午後11時)から上下両院 合同経済委員会で米経済について証言する。 証言では、FRBが緩和縮小に踏み切る可能性について何らかの手掛かりが示されるか 注目が集まっている。 クレディ・スイスの金利ストラテジスト、アイラ・ジャージー氏はバーナンキ議長の証 言について「資産買い入れ変更の時期やペースについて多くの手掛かりを与える公算は小 さい」との見方を示した上で、「FRBが変更に踏み切るのは9月になる可能性が高い。 ただ、その際は小幅な変更にとどまるだろう」と語った。 同氏は今月の米国債利回りの上昇について、10年債が利回り1.61%近辺まで買わ れ過ぎたことへの反動による調整的側面が強いと分析。製造業関連指標が引き続き軟調と なるリスクがあるとし、5月の雇用統計の結果次第で10年債利回りは今後6週間で再び 1.75%近辺に低下する可能性があると予想した。 FRBはこの日、2020年8月から23年2月までに償還を迎える国債33億 1000万ドルを買い入れた。 22日には2036年から43年に償還を迎える国債12億5000万─17億 5000万ドルを買い入れる。 22日には4月30日─5月1日に開かれたFOMCの議事録も発表される。発表時刻 は米東部時間午後2時(日本時間23日午前3時)。 Tボンド先物6月限3USM3は11/32高の144─3/32。 Tノート先物6月限3TYM3は3/32高の131─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -9.25 (-0.75)