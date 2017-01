UPDATE2: 米金融・債券市場＝利回り急上昇、ＦＲＢ議長発言で緩和縮小観測が拡大

*レート表を更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 93*14.00(‐1*19.00) =3.2178% 前営業日終盤 95*01.00(+0*26.00) =3.1317% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*13.50(‐0*30.50)=2.0368% 前営業日終盤 98*12.00(+0*10.00)=1.9298% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*22.25(‐0*11.75) =0.8957% 前営業日終盤 99*02.00(+0*02.75) =0.8190% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.25(‐0*00.75) =0.2504% 前営業日終盤 99*25.00(+0*00.25) =0.2380% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では国債利回りが急 上昇し、指標10年債利回りは節目の2%を上回った。バーナンキ米連邦準備理事会(F RB)議長の議会証言を受け、米経済が一段と改善すれば年内に債券買い入れが縮小され る可能性があるとの観測が強まった。 バーナンキ議長は上下両院合同経済委員会での証言の冒頭発言で、FRBの現行政策は 大きな効果をもたらしており、早計に解除すれば経済に悪影響が及ぶと指摘、早期の緩和 解除に慎重な姿勢を示した。これを受けて米国債価格はいったん上昇した。 しかしその後、議長が質疑応答で、米経済が持続的な成長軌道にあることが指標で示さ れた場合、今後数回の会合で債券買い入れを縮小することもあり得るとの立場を示したこ とで、米国債は急速に値を削った。 バンク・オブ・ノバスコシアの米国債トレーディング部門責任者チャールズ・コミスキ ー氏は、今後数回の会合で買い入れを縮小する可能性があるとした議長発言を受けて市場 に混乱が広がり、売りが拡大したと指摘した。 バーナンキ議長は質疑応答で「状況改善の継続を確認し、持続可能と確信できれば、今 後数回の会合で資産買い入れを縮小することは可能だ」と述べた。 チャールズ・シュワブの債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は「証言原稿は ハト派的だったが、質疑応答での買い入れ縮小に関するコメントは明らかに一部でサプラ イズと受け止められた」と話した。 終盤の取引で10年債US10YT=RR価格は27/32安、利回りは2.02%。議長の 冒頭発言直後の利回りは1.89%だった。 30年債US30YT=RRも1─15/32高。利回りは3.21%と、序盤の3.13% から上昇した。 午後に発表された4月30─5月1日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録はハト 派的なトーンとなったものの、米国債は安値を維持した。議事録によると、債券買い入れ プログラムの縮小へと移る前に、米景気が回復していることを示す一段の裏付けが必要と の認識を多くのメンバーが示した。 次回のFOMCは6月18─19日に開かれる。 バンク・オブ・ノバスコシアのコミスキー氏は今後の米国債市場の見通しについて、日 々の経済指標にいっそう敏感に反応し、不安定な展開となる可能性が高いと指摘。10年 債利回りは当分の間2%を上回る水準で推移する公算が大きいとの見方を示した。その上 で、次は2.10─2.12%近辺に上昇する可能性があると述べた。 23日には米労働省が新規失業保険申請件数を発表する。 FRBはこの日、2036年から2043年までに償還を迎える国債12億5000万 ドルを買い入れた。23日には2019年と2020年に償還を迎える国債30億─37 億5000万ドルを買い入れる。 Tボンド先物6月限3USM3は1─08/32安の142─27/32。 Tノート先物6月限3TYM3は21.5/32安の131─7.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (+1.00)