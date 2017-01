米金融・債券市場＝反発、ＴＩＰＳ入札への堅調な需要が支援

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2002GMT) 94*00.00(+0*18.00) =3.1872% 前営業日終盤 93*14.00(‐1*19.00) =3.2178% 10年債US10YT=RR (2002GMT) 97*19.50(+0*06.00)=2.0157% 前営業日終盤 97*13.50(‐0*30.50)=2.0368% 5年債US5YT=RR (2002GMT) 98*23.00(+0*00.75) =0.8909% 前営業日終盤 98*22.25(‐0*11.75) =0.8957% 2年債US2YT=RR (2002GMT) 99*24.50(+0*00.25) =0.2465% 前営業日終盤 99*24.25(‐0*00.75) =0.2504% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では国債価格が反発。 米財務省が実施したインフレ指数連動債(TIPS)入札に堅調な需要が集まったことが 追い風となった。 ただ、米連邦準備理事会(FRB)が資産買い入れの縮小に踏み切った場合の利回り上 昇への警戒感から、指標10年債利回りは2%を上回る水準に高止まりした。 米債券市場は前日に続いて商いを伴い、不安定な展開となった。 指標10年債US10YT=RRは22日、バーナンキFRB議長が今後数回の連邦公開市場 委員会(FOMC)会合で緩和縮小について決定する可能性があると述べたことを受けて 急落していた。この日も伸び悩む場面があったものの、TIPS入札後には価格が上昇し、 終盤の時点で6/32高。利回りは節目の2%を上回る水準にとどまっている。 30年債US30YT=RRは16/32高、利回りは3.20%。 Tボンド先物6月限3USM3は4/32高の142─31/32。 Tノート先物6月限3TYM3は1/32高の131─8.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (-0.50)