UPDATE1: 米金融・債券市場＝反発、ＴＩＰＳ入札への堅調な需要が支援

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 93*30.50(+0*16.50) =3.1898% 前営業日終盤 93*14.00(‐1*19.00) =3.2178% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*19.50(+0*06.00)=2.0157% 前営業日終盤 97*13.50(‐0*30.50)=2.0368% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*22.75(+0*00.50) =0.8926% 前営業日終盤 98*22.25(‐0*11.75) =0.8957% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.25( 0*00.00) =0.2506% 前営業日終盤 99*24.25(‐0*00.75) =0.2504% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では国債価格が反 発。 米財務省が実施したインフレ指数連動債(TIPS)入札に堅調な需要が集まったことが 追い風となった。 ただ、米連邦準備理事会(FRB)が資産買い入れの縮小に踏み切った場合の利回り上 昇への警戒感から、指標10年債利回りは2%を上回る水準に高止まりした。 米債券市場は前日に続いて商いを伴い、不安定な展開となった。 指標10年債US10YT=RRは22日、バーナンキFRB議長が今後数回の連邦公開市場 委員会(FOMC)会合で緩和縮小について決定する可能性があると述べたことを受けて 急落していた。この日も伸び悩む場面があったものの、TIPS入札後には価格が上昇 し、終盤の時点で6/32高。利回りは節目の2%を上回る水準にとどまっている。 30年債US30YT=RRは16/32高、利回りは3.20%。 米財務省がこの日実施した130億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入 札(リオープン=銘柄統合)は、流通市場の不安定な値動きにもかかわらず堅調な需要を 集めた。 ファンドマネジャーなどを含む間接入札者の落札比率は56.8%と、2010年11 月以来の高水準となった。一方、プライマリーディーラーの落札は30.9%と、同入札 としては過去最低水準だった。最高落札利回りはマイナス22.5ベーシスポイント(b p)で、入札前の水準を約2bp上回った。 バークレイズのグローバル・インフレ連動リサーチ部門責任者マイケル・ポンド氏は 「入札前の不透明感の高さを考慮すれば、全体として堅調な需要の兆候が見られた」と述 べ、「TIPS市場は再び値ごろ感のある水準に値下がりした可能性がある」との見方を 示した。 米国ではエネルギー価格の下落やFRBがインフレ押し上げに失敗するとの一部の観測 などを背景に、インフレ期待が3月中旬以降低下している。 FRBが債券買い入れ縮小に近付いているとの見方が強まる中、経済成長が緩慢なまま でも買い入れが縮小されるとの思惑が市場で広がれば、インフレ期待は一段と低下する可 能性がある。 一方、成長が加速した場合に限り縮小されるとの見方が優勢なら、インフレ連動商品に マイナス影響はないとポンド氏は指摘する。 同氏はその上で、労働市場の見通しに著しい改善が表れていることから、FRBは緩和 縮小に踏み切る見通しだと予想。フォワードBEI(ブレーク・イーブン・インフレ率) は安定的に推移するとの見方を示した。 5年後のインフレ率に関するトレーダーの予想を反映するフォワードBEIは3月中旬 の2.89%から2.70%近辺に低下している。ただ、昨年9月以降のレンジである 2.62─2.89%の範囲内に依然とどまっている。 米債券市場では22日、バーナンキFRB議長の議会証言を受け、FRBによる資産買 い入れがなければ利回りがどの程度の水準になるか見極めようとする動きから売買が活発 に行われ、この日もこうした流れが続いた。 FRBは23日、2019年と20年に償還を迎える国債36億5000万ドルを買い 入れた。24日は買い入れは予定していない。 米債券市場は週明け27日がメモリアルデーの祝日に当たることから、24日は短縮取 引となる。 Tボンド先物6月限3USM3は5/32高の143。 Tノート先物6月限3TYM3は1/32高の131─8.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (-0.50)