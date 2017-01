米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、上値重く

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*07.00(+0*08.50) =3.1754% 前営業日終盤 93*30.50(+0*16.50) =3.1898% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*21.00(+0*01.50)=2.0107% 前営業日終盤 97*19.50(+0*06.00)=2.0157% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*23.50(+0*00.75) =0.8882% 前営業日終盤 98*22.75(+0*00.50) =0.8926% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.25( 0*00.00) =0.2513% 前営業日終盤 99*24.25( 0*00.00) =0.2506% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では国債価格が小幅 高。米連邦準備理事会(FRB)が金融緩和を早期に縮小するとの見方が依然くすぶるな か、上値の重い展開となった。 10年国債利回りは一時節目となる2%を下回る場面もみられたものの、おおむね2% 近辺で推移した。 この日は午後2時までの短縮取引だった。週明け27日はメモリアルデーのため休場と なる。 グッゲンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の国債トレーディング部マネジング・ ディレクター、ジェーソン・ローガン氏は「(22日の)バーナンキFRB議長証言をめ ぐって市場では現時点で、多少文脈から外れているとしても、FRBは今後数回の会合で 少なくとも金融緩和縮小を表明する意思があると解釈しており、それだけで利回りが上昇 する要因となり得る」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは1/32高、利回りは2.0%。朝方発表された4月の耐 久財受注の伸びが予想を上回ったことを受け、一時2.02%をつけた。 市場では、FRBが資産買い入れを縮小もしくは終了した場合、利回りがどの程度上昇 するかが最大の関心事となっているが、見方は分かれている。当面は来月発表される5月 の雇用関連統計の内容が注目されており、それまでは「国債相場はレンジ取引が続くだろ う」(ローガン氏)と見られている。 来週の国債入札予定は、28日が350億ドルの2年債、29日が350億ドルの5年 債、30日が290億ドルの7年債の入札となっている。 Tボンド先物6月限3USM3は12/32高の143.12。 Tノート先物6月限3TYM3は2.50/32高の131─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (+0.50)