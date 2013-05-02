第1四半期の米非農業部門労働生産性速報値は＋0.7％＝労働省

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［２日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト速報値は 以下のとおり。 （季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００） ----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給---- Q1-P Q4-R Q4-PR Q1-P Q4-R Q4-PR Q1-P Q4-R Q4-PR 非農業部門 0.7 -1.7 -1.9 0.5 4.4 4.6 1.2 2.7 2.6 製造業 3.8 2.2 2.1 -0.5 -1.8 -1.9 3.3 0.4 0.2 耐久財 3.7 3.3 2.7 -0.6 -3.0 -2.9 3.0 0.2 -0.2 非耐久財 4.6 1.0 1.7 -0.8 -0.4 -0.8 3.7 0.6 0.8 全産業 1.2 -1.6 -1.8 -0.3 4.7 4.8 0.9 3.0 2.9 非金融業 N/A N/A 2.3-P N/A N/A -0.7-P N/A N/A 1.5-P （Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値） 非農業部門生産性・前年同期比 Q1'13/12 生産性 0.9 生産 2.5 時間 1.5 時給 1.6 実質時給 -0.1 単位労働コスト 0.6 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門生産性 +1.2 pct 単位労働コスト +0.7 pct
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