訂正：11年末の対外純資産は253兆円、2年ぶり微増　大規模介入や対外貸付増で＝財務省

訂正：本文最終段落の「２０年連続」を「２１年連続」に訂正します。

［東京 ２２日 ロイター］ 財務省が２２日に発表した２０１１年末の対外資産・負債残高によると、日本の政府や企業、個人が海外に保有する資産（対外資産）から、海外勢が日本で保有する資産（対外負債）を差し引いた対外純資産は、前年末比０．６％増の２５３兆０１００億円と、２年ぶりに増加した。円高が進んだため円換算した外貨建て資産は目減りしたが、過去最大の為替介入や邦銀の対外貸付の増加が寄与した。安住淳財務相がきょうの閣議に報告した。

対外資産残高は前年末比３．３％増の５８２兆０４８０億円と、３年連続で増加。１１年末の円相場は対ドルで７７．５７円と前年末から４円弱の円高が進み、円換算で２３兆円の評価減が発生したが、１年間で約１４兆円を投じた大規模介入で外貨準備高が１００兆円へ増えたほか、対外貸付も１１兆円増加した。欧州債務危機で欧州系金融機関がアジアなどでの業務を縮小する一方で、邦銀の対外貸し出しが伸びたためとみられる。政府が円高メリットの一環として後押ししている海外企業の買収など、直接投資残高も７兆円増加した。

対外負債は３２９兆０３８０億円と、前年末から５．５％増えた。円高の進行など為替変動で４兆円、日本株の下落などで１６兆円の評価減となったが、海外勢の短期債投資が活発で２年連続で増加した。海外勢の短期債投資残高は４５兆円と９６年の現行統計開始以来最大を記録。前年末に比べた増加幅１６兆円も過去最大だった。

国際通貨基金（ＩＭＦ）などの集計によると、日本の対外純資産は９１年以来、２１年連続して（訂正）世界最大の座を維持。２位の中国は円換算で１１年末が１３７兆９２９７億円、３位のドイツが同９３兆８９４７億円だった。