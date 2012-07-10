6月の中国貿易収支は317.3億ドルの黒字、輸入は予想下回る

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［北京 １０日 ロイター］ 中国税関当局が１０日発表した６月の貿易統計による と、輸入は前年比６．３％増加し、伸び率は予想の１２．７％を大きく下回った。 ５月の輸入は１２．７％増だった。 輸出は前年比１１．３％増加した。予想は９．９％増だった。５月は１５．３％増だっ た。 貿易収支は３１７億３０００万ドルの黒字。予想は２１０億ドルの黒字だった。５月は １８７億ドルの黒字だった。 輸出入の増加率（前年比、％） 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 輸出 11.3 15.3 4.9 8.9 18.4 -0.5 13.4 13.8 15.9 輸入 6.3 12.7 0.3 5.3 39.6 -15.3 11.8 22.1 28.7
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