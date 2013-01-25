第4四半期の英ＧＤＰ速報値、前期比‐0.3％・前年比変わらず＝統計局

［ロンドン ２５日 ロイター］ 英国立統計局が２５日発表した２０１２年第４・四 半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）伸び率速報値は、前期比がマイナス０．３％、前年比は 変わらずとなった。前期比の縮小幅は２０１２年第２・四半期以降で最大。 市場予想は、前期比がマイナス０．１％、前年比がプラス０．２％だった。 詳細は以下の通り。 （単位：％） 第4四半期 第3四半期 前期比（％） -0.3* 0.9 前年比（％） 変わらず 変わらず 前期比 前年比 コンセンサス予想 -0.1 0.2 *２０１２年第２・四半期以降で最大の縮小幅 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「ＵＰＤＡＴＥ」と表示 します。