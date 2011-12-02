ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＜１２月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １２月３日（土） -------------------------------------------------------------------------------- １２月４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ロシア議会選 スロベニア議会選 クロアチア議会選挙 -------------------------------------------------------------------------------- １２月５日（月） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７１０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しとＦＲＢの責務について 講演（米インディアナ州マンシー） タイは休場［国王誕生日］ イタリアのモンティ首相、緊縮策を発表 バイデン米副大統領がギリシャ訪問。パパデモス首相らと会談 -------------------------------------------------------------------------------- １２月６日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ 5年利付国債(12月債)の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ 流動性供給入札結果 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 カナダ中銀金利発表 インドは休場［ムハラム（イスラム教の祝日）］ -------------------------------------------------------------------------------- １２月７日（水） ０８：３０ １２月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ １１月末の外貨準備高 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定 １０：３０ 石田日銀審議委員が静岡県金融経済懇談会であいさつ １２：３０ １２月ロイター企業調査 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 １４：３０ 石田日銀審議委員が静岡で記者会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ 第３・四半期ベルギーＧＤＰ ２０００ＧＭＴ １０月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（８日まで） 欧州議会最大の政党グループ「欧州人民民主党」が会合（８日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １２月８日（木） ０８：５０ １０月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐０．５％） ０８：５０ １１月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ １０月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：５０００億円の黒字） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（11月中：指定報告機関ベース） ０８：５０ １１月上中旬貿易統計 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 30年利付国債の入札発行 １０：３０ 20年利付国債(12月債)の発行予定額等 １２：４５ 30年利付国債の入札結果 １４：００ １１月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １５：１５ 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 時間未定 １２月フォーキャスト調査（経済企画協会） 財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０７２０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁がシドニー大学で講演 １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） インドネシア中銀金融政策決定 韓国中銀金融政策決定 ＥＵ首脳、非公式のワーキングディナー（ブリュッセル） 欧州議会最大の政党グループ「欧州人民民主党」が会合（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月９日（金） 臨時国会会期末 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２０１１年７─９月期ＧＤＰ２次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI] ０８：５０ １０─１２月法人企業景気予測調査[JPBUSC=ECI]（内閣府・財務省） ０８：５０ １１月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] １４：００ 西村日銀副総裁が「金融リテール戦略カンファレンス」で講演 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ １１月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １１月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局） ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７００ＧＭＴ １０月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] ＥＵ首脳会議 -------------------------------------------------------------------------------- １２月１０日（土） １１月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 米共和党、アイオワ州で大統領候補者らの討論会 -------------------------------------------------------------------------------- １２月１１日（日） 米共和党、アイオワ州で大統領候補者らの討論会 -------------------------------------------------------------------------------- １２月１２日（月） ０８：５０ １１月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １４：００ １１月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：３０ 投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- １２月１３日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０