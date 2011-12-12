ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＜１２月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １２月１２日（月） ０８：５０ １１月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００ １１月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ １１月工作機械受注（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７００ＧＭＴ １１月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] 中国中央経済工作会議（１４日までの予定） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１３日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １０月第３次産業活動指数（経産省） １０：３０ 5年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ、３カ月物 １２：４５ 5年利付国債の入札結果 １５：００ １１月投信概況（投信協会） １５：１５ 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６３０ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] 中国中央経済工作会議（１４日までの予定） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１４日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 １３：３０ １０月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １２：４０─１４：００ 前原民主党政調会長講演（読売国際経済懇話会） １５：００ 財政制度等審議会財政投融資分科会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ） １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ＯＰＥＣ総会（ウィーン） 中国中央経済工作会議（１４日までの予定） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１５日（木） ０８：５０ １２月日銀短観[JPBCLG=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 20年利付国債の入札発行 １０：３０ 2年利付国債(1月債)の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ 20年利付国債の入札結果 １３：００ １１月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １５：００ 損保協会長会見 １５：１５ 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 １５：３０ 全銀協会長会見 財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２０２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ） ２３００ＧＭＴ １１月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ドラギＥＣＢ総裁が講演 「ＥＣＢはラストリゾートか、社会市場経済における金融政策の裁量」 （ベルリン） ＷＴＯ閣僚会議（１７日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１６日（金） 閣議、閣議後会見 月例経済報告に関する関係閣僚会議 ０８：５０ 日銀短観業種別係数 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６日（金） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １６１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がパネル討論会に参加 （イタリア・フィレンツェ） １７００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 （テキサス州オースティン） インド中銀金融政策会議 ＷＴＯ閣僚会議（１７日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１７日（土） ＷＴＯ閣僚会議（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１８日（日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１９日（月） ０８：５０ 日銀短観ＣＰ発行環境 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １８１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 （ノースカロライナ州シャーロット） スウェーデン中銀、金融政策会合（２０日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月２０日（火） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 日銀７─９月資金循環統計 １０：３０ 流動性供給入札 １２：４５ 流動性供給入札結果 １４：００ １０月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０７００ＧＭＴ １月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０７００ＧＭＴ １１月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] １２００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USU