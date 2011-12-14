ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。
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＜１２月に予定される行事＞
中下旬
１３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所）
１４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI]
１４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会）
１４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会）
１６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会）
時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会）
１２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA]
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１２月１４日（水）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１３：３０ １０月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]
１２：４０─１４：００ 前原民主党政調会長講演（読売国際経済懇話会）
１４：００─１６：００ 民主党税調・社保調査会合同会議
１５：００ 財政制度等審議会財政投融資分科会
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表
１３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ）
１８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
ＯＰＥＣ総会（ウィーン）
中国中央経済工作会議（１４日までの予定）
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１２月１５日（木）
０８：５０ １２月日銀短観[JPBCLG=ECI]
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ２年利付国債(1月債)の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ １１月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所）
１５：００ 損保協会長会見
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ 全銀協会長会見
１７：００─１８：３０ 民主党税調・社保調査会合同会議
政府税制調査会社会保障・税一体改革作業チーム
財務副大臣会見
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０８３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１３３０ＧＭＴ １２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
１５００ＧＭＴ １２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件
１８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札
２０２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ）
２３００ＧＭＴ １１月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
ドラギＥＣＢ総裁が講演
「ＥＣＢはラストリゾートか、社会市場経済における金融政策の裁量」
（ベルリン）
ＷＴＯ閣僚会議（１７日まで）
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１２月１６日（金）
閣議、閣議後会見
月例経済報告に関する関係閣僚会議
０８：５０ 日銀短観業種別係数
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
１６日（金）
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
１６１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がパネル討論会に参加
（イタリア・フィレンツェ）
１７００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
（テキサス州オースティン）
インド中銀金融政策会議
ＷＴＯ閣僚会議（１７日まで）
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１２月１７日（土）
ＷＴＯ閣僚会議（最終日）
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１２月１８日（日）
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１２月１９日（月）
０８：５０ 日銀短観ＣＰ発行環境
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
１５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
１８１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演
（ノースカロライナ州シャーロット）
スウェーデン中銀、金融政策会合（２０日）
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１２月２０日（火）
閣議、閣議後会見
日銀金融政策決定会合（１日目）
０８：５０ 日銀７─９月資金循環統計
１０：３０ 流動性供給入札（財務省）
１２：４５ 流動性供給入札結果（財務省）
１４：００ １０月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI]
１７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録
０７００ＧＭＴ １月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
０７００ＧＭＴ １１月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
１２００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
スウェーデン中銀、金融政策会合（最終日）
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１２月２１日（水）
日銀金融政策決定会合（２日目）
０８：５０ １─３月資金循環統計速報（日銀）
０８：５０ １１月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI]
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０９３０ＧＭＴ １２月７─８日の英金融政策委員会の議事録
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１５００ＧＭＴ １１月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
１８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
ＥＣＢ理事会（フランクフルト、２２日まで）金利発表なし
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１２月２２日（木）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省）
１０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省）
１２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省）
１３：３０─１４：３０ 白川日銀総裁講演（日本経団連会館）
１４：００ 日銀金融経済月報（１２月）
１５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
２１４５ＧＭＴ ７─９月期ニュージーランドＧＤＰ
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI]
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益改定値（商務省
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