ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２０１２年１月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １月１１日（水） ０８：５０ １２月末の外貨準備高（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配布金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ １１月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ２０１１年独ＧＤＰ（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３４０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演「現在の経済の視点」 （イリノイ州レイクフォレスト） １４００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて 講演（アトランタ） １７３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通し について講演（ニューヨーク州ロチェスター） １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ガイトナー米財務長官、温家宝首相と会談（北京） 英中銀金融政策委員会（１２日まで） 独伊首脳会談（ベルリン） ドイツ５年国債入札 家電見本市「ＣＥＳ」（ラスベガス、１３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １月１２日（木） ０８：５０ １２月上中旬貿易統計（財務省） ０８：５０ １１月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （ロイター予測：２４２４億円程度の黒字） ０８：５０ １１月・７─９月期経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１２月中：指定報告機関ベース）（財務省） ０８：５０ １２月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] １０：００ 日米財務相共同記者会見 １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配布金特別会計の借入金の入札結果（財務省） 時間未定 １２月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １３：３０─１５：３０ 日経・新春景気討論会（前田日銀調査統計局長出席） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ １２月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０６３０ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] （フランクフルト） １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ガイトナー米財務長官、来日 インドネシア中銀理事会 スペイン３年国債入札 イタリア短期国債入札 家電見本市「ＣＥＳ」（ラスベガス、１３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １月１３日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １２月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １４：００ 生活意識に関するアンケート（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １６１０ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演「規制と信用の有効性」 （カリフォルニア州サンタバーバラ） １７４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて 講演（リッチモンド） １８００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 （インディアナ州カーメル） 韓国中銀理事会 イタリア５年国債入札 家電見本市「ＣＥＳ」（ラスベガス、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １月１４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 台湾総統選挙 ＥＵ・ＩＭＦ調査団、ギリシャ訪問（１６日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １月１５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＥＵ・ＩＭＦ調査団、ギリシャ訪問（１６日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １月１６日（月） 民主党大会 日銀支店長会議 ０８：５０ １１月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ １２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] ０８：５０ １２月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] ０９：３０ 日銀支店長会議で白川総裁が挨拶要旨公表 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １４：３０ 日銀地域経済報告（さくらリポート）公表 １５：１５ 日銀大阪支店長会見 １７：２０ 日銀名古屋・札幌・福岡支店長会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 仏スペイン首脳会談（マドリード） ＥＵ・ＩＭＦ調査団、ギリシャ訪問（最終日） 米国［キング牧師誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- １月１７日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １１月第３次産業活動指数（経産省） ０９：３０ 日銀、第９回被災地金融機関支援オペを通知（１／２３貸付） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １５：００ １２月投信概況（投資信託協会） １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 時間未定 月例経済報告関係閣僚会議 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰおよび１２月鉱工業生産、小売売上高、 固定資産投資（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 カナダ中銀金利発表 ブラジル中銀理事会（１８日まで） スペイン短期国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月１８日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（
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