ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

Markets |
＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- １月２８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事、オズボーン英財務相、ショイブレ独財務相 ゼーリック世銀総裁、古川経済財政担当相が２０１２年の世界経済の 見通しについて討論（スイス・ダボス） 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １月２９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １月３０日（月） １０：００ 参院本会議 各党代表質問 １６：１５ 五十嵐財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３０日（月） ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] 仏独伊首脳が会談 ＥＵ非公式首脳会議 フランス短期国債入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月３１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.70倍） ０８：３０ １２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.5％） ０８：３０ １２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐0.2％） ０８：５０ １２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]（予測中央値：前月比＋3.0％） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合の議事録公表（２００１年７─１２月分） １４：００ 東証社長会見 １４：００ １１月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]（予測中央値：‐1.5％） １４：００ １１月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ 米議会予算局が「予算と経済見通し」を公表 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 マレーシア中銀理事会 米大統領選：共和党フロリダ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ２月１日（水） 10：20 国庫短期証券の入札発行 10:20 国庫短期証券の発行予定額等 10:30 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定 12:35 国庫短期証券の入札結果 13:00 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 １０：３０ １２月毎月勤労統計（厚生労働省） １５：００ 財政資金対民間収支（１月中実績、２月中見込）（財務省） １５：３０ １２月末税収実績（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（米ペンシルベニア州グラドワイン ） １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １４００ＧＭＴ 米財務省四半期定例入札条件 １月米自動車販売台数 ポルトガル３カ月物国債入札 ドイツ１０年物国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２日（木） ０８：５０ マネタリーベース（日銀） 8:50 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：３０─１２：００ 山口日銀副総裁講演（高松） １４：３０─１５：００ 山口日銀副総裁会見 10:30 10年利付国債の入札発行 10:30 40年利付国債(2月債)の発行予定額等 12:45 10年利付国債の入札結果 15:15 10年利付国債の第II非価格競争入札結果 17:00 買入消却入札による買入れの詳細及び累計 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] バーナンキ米ＦＲＢ議長、下院予算委員会で経済情勢について証言 -------------------------------------------------------------------------------- ２月３日（金） 閣議、閣議後会見 10:20 国庫短期証券の発行予定額等 １３：３０ 篠原ＩＭＦ副専務理事がセミナーで来日、会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済・金融政策について 講演（テキサス州オースティン） ０２３０ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ２月４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党ネバダ州・メーン州党員集会 -------------------------------------------------------------------------------- ２月５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ２月４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党ネバダ州・メーン州党員集会 -------------------------------------------------------------------------------- ２月５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月６日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０Ｇ
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文