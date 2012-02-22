ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２２日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 （財務省） １４：００ １月スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １４：００ １月ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６３０ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月の英金融政策委員会の議事録 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ドイツ２年債入札 独首相・ＩＭＦ専務理事会談（ベルリン） 米大統領選：アリゾナ州メサで共和党候補者討論会 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２３日（木） ０８：３０ ２月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：３０ 20年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 10年利付国債(3月債)の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：４５ 20年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ 20年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２２３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁、下院の経済委員会で証言 ２３００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 独首相・欧州委員長・ＥＵ大統領会談（ベルリン） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２４日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月企業向けサービス価格指数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 １６３５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） １８３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁と プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） イタリア国債入札 Ｇ２０財務相代理会合（２５日まで、メキシコ市） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 Ｇ２０財務相代理会合（最終日、メキシコ市） ２０カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ２０）（２６日まで、メキシコ市） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２０カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ２０）（最終日、メキシコ市） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２７日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １５００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 ドイツ１２カ月物国債入札 フランスＴビル入札 台湾は休場［振替休日］ -------------------------------------------------------------------------------- ２月２８日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米大統領選：共和党アリゾナ州・ミシガン州予備選 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア中期債入札 台湾は休場［和平紀念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ２月２９日（水） ０８：５０ １月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] １０：００─１１：３０ 亀崎日銀審議委員講演（福岡市） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １４：００ １２月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] １４：００ １２月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １４：００ 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）渡辺経営責任者定例会見 １４：００─１４：３０ 亀崎日銀審議委員会見（福岡市） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演「国と地域の見通し」 （オハイオ州ウエストフィールドセンター） ００３０ＧＭＴ １月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５５ＧＭＴ ２月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １４３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「米経済概観」 （メキシコ市） １４４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、金融政策について下院金融委員会で証言 １８００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ドイツ１０年物国債入札 ＥＣＢ３年物オペ -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ３月１日（木） ０８：５０ ２０１１年１０─１２月法人企業統計[JPBUSX=ECI]（財務省） １５：００ 財政資金対民間収支（２月中実績、３月中見込み）（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０