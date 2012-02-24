ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２４日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月企業向けサービス価格指数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 １６３５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） １８３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁と プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） イタリア国債入札 Ｇ２０財務相代理会合（２５日まで、メキシコ市） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 Ｇ２０財務相代理会合（最終日、メキシコ市） ２０カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ２０）（２６日まで、メキシコ市） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２０カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ２０）（最終日、メキシコ市） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２７日（月） １５：３０ 経団連会長会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １５００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 ドイツ１２カ月物国債入札 フランスＴビル入札 台湾は休場［振替休日］ -------------------------------------------------------------------------------- ２月２８日（火） 時間未定 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：小売業販売額前年比 0.2％） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債(３月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米大統領選：共和党アリゾナ州・ミシガン州予備選 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア中期債入札 台湾は休場［和平紀念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ２月２９日（水） ０８：５０ １月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋1.5％） １０：００─１１：３０ 亀崎日銀審議委員が福岡市で講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ １月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比 3.5％） １４：００ １月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １４：００ 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）渡辺経営責任者定例会見 １４：００─１４：３０ 亀崎日銀審議委員会見（福岡市） １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（月ベース）（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演「国と地域の見通し」 （オハイオ州ウエストフィールドセンター） ００３０ＧＭＴ １月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５５ＧＭＴ ２月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １４３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「米経済概観」 （メキシコ市） １４４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、金融政策について下院金融委員会で証言 １８００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ドイツ１０年物国債入札 ＥＣＢ３年物オペ -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ３月１日（木） ０８：５０ ２０１１年１０─１２月法人企業統計[JPBUSX=ECI]（財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債(３月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １５：００ 財政資金対民間収支（２月中実績、３月中見込み）（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １３００ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「国と地域の成長のカギ」（クリーブランド） １３３０ＧＭＴ １月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が 経済と銀行について講演（アトランタ） ２月米自動車販売台数 ２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] バーナンキ米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２日まで） スペイン国債入札 フランス国債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 韓国は休場［独立運動記念日（三一節）］ -------------------------------------------------------------------------------- ３月２日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：-0.2％） ０８：３０ ２月東京都
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