ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ３月６日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ １月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ 30年利付国債の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ 30年利付国債の入札結果 １５：１５ 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 １６：００ 個人向け復興国債の応募額(平成２４年２月) ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「経済情勢」（ヒューストン） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １２００ＧＭＴ 第４・四半期ブラジルＧＤＰ[BRGDPY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 ブラジル中銀金融政策委員会（７日まで） 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） 米大統領選：「スーパーチューズデー」 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ３月７日（水） ０８：５０ ２月末の外貨準備 ０９：３０ 民主党の藤井税調会長が「大和インベストメントコンファレンス」で講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 １４：００ １月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００ ３月フォーキャスト調査（経済企画協会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] １１００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] ２０００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 英中銀金融政策委員会（８日まで） ブラジル中銀金融政策委員会（最終日） 独５年債入札 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） タイは休場［万仏祭］ -------------------------------------------------------------------------------- ３月８日（木） ０８：５０ ２０１１年１０─１２月期ＧＤＰ２次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI] （予想中央値：前期比マイナス０．２％、前期比年率マイナス０．７％） ０８：５０ １月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予想中央値：３１７８億円程度の赤字） ０８：５０ ２月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（２月中：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 5年利付国債の入札発行 １０：３０ 20年利付国債(3月債)の発行予定額等 １２：４５ 5年利付国債の入札結果 １５：１５ 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 時間未定 ２月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １５：００めど ２月工作機械受注速報 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 インドは休場［ホーリー祭］ ギリシャＰＳＩ、民間債権者の参加意向表明期限 インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ３月９日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] １０：２０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １５００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] ２月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ、小売売上高 鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI] 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） マレーシア中銀金融政策決定会合 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） ロシア［公休日］ -------------------------------------------------------------------------------- ３月１０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、最終日） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１１日（日） 東日本大震災１周年 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） 北米夏時間入り -------------------------------------------------------------------------------- ３月１２日（月） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ １月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ ２月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １４：００ ２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１３日（火） 日銀金融政策決定会合（２日目） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月第３次産業活動指数（経産省） １５：００ ２月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６３０ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １０００ＧＭＴ ３月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマ
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