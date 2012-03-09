ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ３月１０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、最終日） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１１日（日） 東日本大震災１周年 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） 北米夏時間入り -------------------------------------------------------------------------------- ３月１２日（月） ０８：５０ １月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ ２月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １０：００ ２月ビール系飲料課税出荷数量 １３：５０ 関西経済連合会定例会見 １４：００ ２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：３０ 経団連会長会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１３日（火） 日銀金融政策決定会合（２日目） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月第３次産業活動指数（経産省）[JPTERT=ECI] １５：００ ２月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６３０ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １０００ＧＭＴ ３月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） 米大統領選：共和党ハワイ州党員集会、アラバマ州・ミシシッピ州予備選 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１４日（水） ０８：５０ １─３月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府）[JPBUSC=ECI] ０９：３５ アジア開発銀行研究所の国際コンファレンスで浅川副財務官が基調講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ １月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 金融経済月報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９３０ＧＭＴ ２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が全米独立地域銀行家協会の会合で講演 （ナッシュビル） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 中国全国人民代表大会（全人代）（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１５日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ２月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：３０ 全銀協会長お別れ会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 ＩＭＦ理事会（ギリシャ支援関連） スイス中銀金融政策会合 インド中銀の金融政策見直し -------------------------------------------------------------------------------- ３月１６日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（２月１３・１４日分） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ １月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ３月１７日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米大統領選：共和党ミズーリ州党員集会 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２月の中国主要７０都市新築住宅価格 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１９日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 スティーブンス豪中銀総裁がクレディ・スイスの会合で講演 米大統領選：共和党候補者討論会（オレゴン州） -------------------------------------------------------------------------------- ３月２０日（火）祝日（春分の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０７００ＧＭＴ ２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「ＦＲＢと今日の経済におけるその役割」 ２１３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が大学で講義（セントルイス） ギリシャの１４５億ユーロの国債償還期限 米大統領選：共和党イリノイ州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２１日（水） １５：００めど 外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴ