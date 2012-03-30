ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ４月１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ３月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ３月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、３日まで） ミャンマー国会補欠選挙 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） 豪ニューサウスウェールズ州などで夏時間終了 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２日（月） ０８：５０ ３月日銀短観[JPBCLG=ECI] （予測中央値：大企業製造業ＤＩ足元マイナス１、先行きプラス２） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １５：００ 全銀協・新会長就任会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ 米セントルイス地区連銀、ブラード総裁が金融政策に関する ３月２８日の北京での会合で行ったプレゼンテーションの資料公表 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６３５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済：安定に向けて」（オハイオ州マリエッタ） ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、３日まで） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） ＡＳＥＡＮ外相会合 中国［清明節］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月３日（火） ０８：５０ マネタリーベース（日銀） ０８：５０ 個人向け復興国債の発行条件等 個人向け復興国債の発行条件等 １０：３０ ２月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行 １２：４５ １０年利付国債の入札結果 １５：１５ １０年利付国債の第 非価格競争入札結果 １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ ３月１３日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ２００５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が 大学のイベントに参加（サンディエゴ） 米大統領選：共和党メリーランド州・コロンビア特別区・テキサス州・ ウィスコンシン州予備選 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、４日まで） ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、最終日） ３月米自動車販売台数 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） 中国［清明節］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月４日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演 英中銀金融政策委員会（５日まで） 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、最終日） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） 中国、香港、台湾［以上、清明節］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月５日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ ３０年利付国債(４月債)の発行予定額等 １０：３０ エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ 流動性供給入札結果 １６：００ 個人向け復興国債の応募額(平成２４年３月) １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １３１０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （セントルイス） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月６日（金） 閣議・閣議後会見 １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １９００ＧＭＴ ２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） オーストラリア、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、香港、インド、 シンガポール、英国、米国［以上、グッドフライデー］ タイ［チャックリ朝記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月７日（土） -------------------------------------------------------------------------------- ４月８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 トルコのエルドアン首相が訪中（１１日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月９日（月） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ２月・１０─１２月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] 時間未定 ３月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２２００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、アトランタ地区連銀主催の会合で講演 （ジョージア州スト