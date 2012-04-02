ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １３：００ 首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ４月２日（月） ０８：５０ ３月日銀短観[JPBCLG=ECI] （予測中央値：大企業製造業ＤＩ足元マイナス１、先行きプラス２） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １５：００ 全銀協・新会長就任会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ 米セントルイス地区連銀、ブラード総裁が金融政策に関する３月２８日の北京 での会合で行ったプレゼンテーションの資料公表 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６３５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済：安定に向けて」（オハイオ州マリエッタ） ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、３日まで） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） ＡＳＥＡＮ外相会議 中国［清明節］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月３日（火） ０８：５０ マネタリーベース（日銀） ０８：５０ 個人向け復興国債の発行条件等 個人向け復興国債の発行条件等 １０：３０ ２月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行 １２：４５ １０年利付国債の入札結果 １５：１５ １０年利付国債の第 非価格競争入札結果 １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ ３月１３日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ２００５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が大学のイベントに参加 （サンディエゴ） 米大統領選：共和党メリーランド州・コロンビア特別区・テキサス州・ ウィスコンシン州予備選 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、４日まで） ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、最終日） ３月米自動車販売台数 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） 中国［清明節］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月４日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が講演（シカゴ） １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演 英中銀金融政策委員会（５日まで） 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、最終日） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） 中国、香港、台湾［以上、清明節］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月５日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ ３０年利付国債(４月債)の発行予定額等 １０：３０ エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ 流動性供給入札結果 １６：００ 個人向け復興国債の応募額(平成２４年３月) １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３１０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （セントルイス） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月６日（金） 閣議・閣議後会見 １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １９００ＧＭＴ ２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） オーストラリア、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、香港、インド、 シンガポール、英国、米国［以上、グッドフライデー］ タイ［チャックリ朝記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月７日（土） -------------------------------------------------------------------------------- ４月８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 トルコのエルドアン首相が訪中（１１日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月９日（月） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ２月・１０─１２月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] 時間未定 ３月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２２００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、アトランタ地区連銀主催の会合で講演 （ジョージア州ストーンマウンテン） オバマ米大統領、ブラジルのルセフ大統領と会談（ワシントン） ３月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（最終日） トルコのエルドアン首相が訪中（１１日まで） オーストラリア、フランス、ドイツ、香港、英国［以上、イースターマンデー］ ----------------------------------------------------------