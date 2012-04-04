ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ４月４日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が講演（シカゴ） １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演 英中銀金融政策委員会（５日まで） 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、最終日） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） 中国、香港、台湾［以上、清明節］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月５日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） （財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ３０年利付国債(４月債)の発行予定額等（財務省） １０：３０ エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １６：００ 個人向け復興国債の応募額（平成２４年３月）（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３１０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （セントルイス） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪 （４月９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月６日（金） 閣議・閣議後会見 １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １９００ＧＭＴ ２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） オーストラリア、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、香港、インド、 シンガポール、英国、米国［以上、グッドフライデー］ タイ［チャックリ朝記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月７日（土） 第４回日中財務対話（東京） -------------------------------------------------------------------------------- ４月８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 トルコのエルドアン首相が訪中（１１日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月９日（月） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ２月・１０─１２月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（3月中：指定報告機関ベース）（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） 時間未定 ３月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２２００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、アトランタ地区連銀主催の会合で講演 （ジョージア州ストーンマウンテン） オバマ米大統領、ブラジルのルセフ大統領と会談（ワシントン） ３月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（最終日） トルコのエルドアン首相が訪中（１１日まで） オーストラリア、フランス、ドイツ、香港、英国［以上、イースターマンデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月１０日（火） 閣議・閣議後会見 日銀金融政策決定会合（２日目） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 5年利付国債(4月債)の発行予定額等（財務省） １５：００めど ３月工作機械受注速報 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（オクラホマ州ノーマン） １６４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １７１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ニコレット） ３月中国貿易統計[CNTRD=ECI] トルコのエルドアン首相が訪中（１１日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１１日（水） アジア経済見通し（アジア開発銀行、香港） ０８：５０ ２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ ３月貸出・資金吸収動向（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ 金融経済月報（日銀） 党首討論 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １４３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 （ジョージア州ストーンマウンテン） １６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で閉幕の あいさつ（ジョージア州ストーンマウンテン） １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ２１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ トルコのエルドアン首相が訪中（最終日） アジア開発銀行「２０１２年アジア開発展望」 韓国総選挙 -------------------------------------------------------------