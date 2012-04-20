ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ４月２１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＩＭＦ／世銀春季総会（２２日まで） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＩＭＦ／世銀春季総会（最終日） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） 仏大統領選第１回投票 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２３日（月） １１：００ 富士通ビッグデータ活用説明会 １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ改訂値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００ 五十嵐財務副大臣会見 １５：１５─１６：１５ 岡田副総理講演（日本外国特派員協会） １５：３０ 経団連会長会見 １６：００ 需給検証委員会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０１１年のＥＵ加盟国の公的債務・財政赤字統計（ＥＵ統計局） 世界投資フォーラム（ドーハ、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２４日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ３月企業向けサービス価格指数（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２５日まで） 米大統領選：共和党コネティカット州・デラウェア州・ニューヨーク州・ ペンシルベニア州・ロードアイランド州予備選 北京モーターショー -------------------------------------------------------------------------------- ４月２５日（水） 全国財務局長会議 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、金利発表 ３月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ＩＭＦ／ＯＥＣＤ／世界銀行の債券フォーラム（ワシントン、２６日まで） オーストラリア［アンザックデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月２６日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次・指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ＩＭＦ／ＯＥＣＤ／世界銀行の債券フォーラム（ワシントン、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２７日（金） 閣議・閣議後会見 日銀金融政策決定会合・４月展望リポート公表 ０８：３０ ３月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：+0.1％） ０８：３０ ４月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI] （予測中央値：-0.4％） ０８：３０ ３月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] （予測中央値：0.76倍） ０８：３０ ３月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] （予測中央値：4.5％） ０８：３０ ３月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] （予測中央値：前年比＋３．５％） ０８：５０ ３月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋９．８％） ０８：５０ ３月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋２．３％） １４：００ ３月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋８．１％） １４：００ ３月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ４月２８日（土） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２９日（日）祝日（昭和の日） -------------------------------------------------------------------------------- ４月３０日（月）振替休日 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 日米首脳会談（ワシントン） 中国［メーデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ＜５月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ５月１日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ（ワシントン） １４００ＧＭＴ ３月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ製
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