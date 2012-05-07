ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜５月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ５月７日（月） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合・議事要旨（４月９・１０日分） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９００ＧＭＴ ３月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２３１５ＧＭＴ リッチモンド地区連銀のラッカー総裁が講演 （米ノースカロライナ州グリーンズボロ） ロシアのプーチン首相、大統領に就任 タイ［戴冠記念日（振替）］、英国［アーリー・メイ・バンク・ホリデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ５月８日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ４０年利付国債(５月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ３月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（ダラス） １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 米大統領選：共和党ノースカロライナ州・インディアナ州・ウェストバージニア州予備選 -------------------------------------------------------------------------------- ５月９日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ＩＭＦセミナー「世界経済と金融市場:今後の見通しと課題」 １４：００ ３月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ３月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １４００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が「より透明性の高い金融政策」 について講演 １４４５ＧＭＴ クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁が講演 （米ケンタッキー州レキシントン） １６００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が連銀主催の会合で講演 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（１０日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月１０日（木） ０８：５０ ３月・２０１１年度経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ ４月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（4月中：指定報告機関ベース）（財務省） １０：００ 白井日銀審議委員が秋田で講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ５年利付国債(５月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 白井日銀審議委員が秋田で会見 １４：００ ４月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ３月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １３１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシカゴ地区連銀の会合開幕のあいさつ （シカゴ） １３３０ＧＭＴ バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長がシカゴ地区連銀の会合で講演 （シカゴ） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １７００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が「金融政策の透明性向上」 について講演（ミネアポリス） １７１０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシカゴ地区連銀の会合で講演 １８００ＧＭＴ ４月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 Ｇ２０シェルパ会合（メキシコシティ、１１日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） インドネシア中銀の政策理事会 韓国中銀の金融政策委員会 ノルウェー中銀の金利決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１１日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ４月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ４月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] 欧州委員会の春季経済見通し Ｇ２０シェルパ会合（メキシコシティ、最終日） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月１２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 独ノルトライン・ウェストファーレン州選挙 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１４日（月） ０８：５０ ４月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １５：００めど ４月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ３月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ユーロ圏財務相会合 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１５日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ４０年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：４５ ４０年利付国債の入札結果 １３：３０ ３月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ ４月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ５月ＥＳＰフォーキャスト調査 １５：００ 投信概況４月分 １５：１５ 40年利付国債の第 非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ４月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHIC