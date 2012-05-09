ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜５月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ５月９日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ＩＭＦセミナー「世界経済と金融市場:今後の見通しと課題」 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ３月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ バイトマン独連銀総裁が講演（ドレスデン） １４００ＧＭＴ ３月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １４００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「より透明性の高いＦＯＭＣに向けて」（ミネアポリス） １４４５ＧＭＴ クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁が講演 （米ケンタッキー州レキシントン） １６００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が連銀主催の会合で講演 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（１０日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） 欧州議会本会議（ブリュッセル、１０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月１０日（木） ０８：５０ ３月・２０１１年度経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予想中央値：1兆4209億円程度の黒字） ０８：５０ ４月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（4月中：指定報告機関ベース）（財務省） １０：００ 白井日銀審議委員が秋田で講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ５年利付国債(５月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 白井日銀審議委員が秋田で会見 １４：００ ４月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １６：００ 民主党成長戦略・経済対策ＰＴ総会 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ４月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ３月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １３２５ＧＭＴ シカゴ地区連銀の会合でエバンズ総裁が開幕のあいさつ １３３０ＧＭＴ バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が衛星を通じて シカゴ地区連銀の会合で講演「銀行と貸出の状況」 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １７２０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が「金融政策の透明性向上」 について講演（ミネアポリス） １８００ＧＭＴ ４月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ４月中国貿易統計[CNTRD=ECI] Ｇ２０シェルパ会合（メキシコシティ、１１日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） インドネシア中銀の政策理事会 韓国中銀の金融政策委員会 ノルウェー中銀の金利決定会合 欧州議会本会議（ブリュッセル、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月１１日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ４月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ４月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ４月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ０６００ＧＭＴ ４月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９００ＧＭＴ 欧州委員会の春季経済見通し １２３０ＧＭＴ ４月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI １３１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁がテキサスの銀行業界の状況と 「大きすぎてつぶせない」問題について講演（テキサス州フォートワース） １３５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] Ｇ２０シェルパ会合（メキシコシティ、最終日） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月１２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 独ノルトライン・ウェストファーレン州選挙 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１４日（月） ０８：５０ ４月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １５：００めど ４月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ３月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １３００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１５日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ４０年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：４５ ４０年利付国債の入札結果 １３：３０ ３月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ ４月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ５月ＥＳＰフォーキャスト調査 １５：００ 投信概況４月分 １５：１５ 40年利付国債の第 非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ４月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ３月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ＥＵ財務相理事会 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１６日（水） ０８：５０ ３月第３次産業活動指数（経済産業省）［JPTERT=ECI］ ０８：５０ ３月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI]（季節調整値改定予定） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプ